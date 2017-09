Al Banco de Santa Fe

Hoy, 1º de septiembre, se cumplen 143 años de que el Banco Provincial de Santa Fe abrió sus puertas de la mano de Carlos Casado del Alisal. En la terrible década de los noventa pasó a manos privadas y por ese entonces a todo lo privatizado se le ponía la palabra "Nuevo", por lo tanto pasó a llamarse Nuevo Banco de Santa Fe SA. Asimismo, tiempo después la denominación fue Banco de Santa Fe, y posteriormente Banco Santa Fe. En todos estos años el banco soportó innumerables crisis económicas y financieras, como también procesos de destrucción y vaciamiento, tanto en sus largos años como empresa estatal, como en sus cortos años como banco privado. Y si hoy el querido banco aún sigue en pie es porque el pueblo de la provincia continúa confiando en él y en sus trabajadores. Acá, en el Banco Santa Fe trabajaron mi viejo, mi suegro, mi esposa, yo desde 1986 hasta la fecha, y también mi hijo Martín desde hace unos años. Siempre reclamé en las columnas de este diario, que nos ofrece tan gentilmente a los lectores, sobre los responsables de los diferentes procesos que siguen apareciendo en los medios hablando, opinando y criticando las políticas pasadas y actuales, pero nunca se hicieron cargo de tamaño negocio. Que algún día nos expliquen a los empleados, y sobre todo a los ciudadanos de la provincia de Santa Fe, qué fue lo que se hizo con el dinero de la venta del banco, y cuál fue el negocio de traspasar empleados del banco a la administración pública provincial. Además, sería bueno que hicieran un merecido reconocimiento a todos los ex empleados que hicieron grande a esta entidad bancaria. Vaya mi sincero reconocimiento a los compañeros que ingresaron con el banco privatizado, porque todos juntos hacemos que siga siendo el gran banco de todos los santafesinos y la herramienta financiera de esta productiva provincia. Yo sigo trabajando en el banco, me quedan unos cuantos años más para jubilarme. De la "guardia vieja" cada vez somos menos, a lo mejor lo veo Provincial de nuevo. Un fuerte abrazo a todos los que hace mucho tiempo trabajamos en el Banco Provincial, y a los que ya no están, mi grato y profundo recuerdo. Feliz aniversario Banco Provincial de Santa Fe.

Exijamos que se cumplan las leyes

Sigo escuchando desde hace años que la gente pide "seguridad". ¿Cómo? ¿Con policías sin control? ¿Quién los controla? ¿Quién controla a los que los dirigen? ¿Quién controla a los jueces? ¿Cuándo tendremos protocolos que se cumplan? Imagino que seguiremos con las excusas. En tanto, autos y motos corriendo picadas, también policías haciendo esto. Yo los he visto, ustedes y otros también. ¿Cuándo exigiremos cambios? Hay mil formas en el mundo de controlar a los que deben servirnos. ¿Por qué no se implementan? Sólo no se hace. ¿Por qué no lo exigimos todos? Vergüenza. Acaban de juzgar a un asesino, que corría siempre por diagonal Río Negro, por matar a un chico; sólo cinco años de condena. Estamos mal. ¿Cuándo nos juntaremos a exigir castigo al que no cumple leyes y premios a los que cumplen?

Me estafaron por internet

Realicé una de compra de una cámara fotográfica por una página de Facebook llamada "Camara-Int", de la ciudad de Buenos Aires. Y resultó ser que fui estafada (como varias personas más de diferentes provincias) con el total de la plata y el producto. Hace del 25 de agosto que me estaban dando vueltas y vueltas. Una vez que les envié el dinero, se borraron. Nunca más me respondieron ni los mensajes, ni los e-mails. Me cansé de llamar y nunca me atendieron (me decía que el teléfono no tenía buzón de voz activo), y cuando empecé a hacer preguntas por el chat de Facebook, me bloquearon. Los números telefónicos, la dirección, la empresa, los nombres de los supuestos agentes no existen. Perdí 11.000 pesos así como así, de la nada. Por eso, necesito difundirlo para que no caiga más gente en esta estafa cibernética. No fui la única, somos varios los estafados. Muchas gracias por difundirlo.

La manipulación de Ctera

Insólito, repudiable, e indignante el instructivo de Ctera de manipular a los niños con oscuras y aviesas intenciones, y con la finalidad de lavarle el cerebro para meterle políticas ideológicas extrañas que casi nos hacen recordar a la Venezuela de hoy. Los primeros educadores y responsables son los padres, y luego el Estado. ¿Con qué derecho se atribuyen acciones por fuera de las normas educativas sin consentimiento de los padres ni del Estado? Estos son los mismos personajes que durante el gobierno anterior aplaudían la destrucción de la educación y son culpables de haber llevado a la Argentina a pasar de ser uno de los mejores países latinoamericanos en calidad educativa, a ser de los peores. Los que fuimos docentes durante más de cuarenta años conocemos las artimañas de ciertos dirigentes que nada tienen que ver con la educación de los chicos. Lo de Ctera es muy grave porque significa un atropello y un golpe bajo a la educación, y por ello un juez debería tomar de oficio esta actitud y sancionar como corresponde en salvaguardia de la verdadera educación de los niños y adolescentes.

Seguimos siendo un "país bananero"

Luz verde para ser candidato. Una Cámara Federal lo habilitó pese a que tiene dos condenas, y podrá competir como senador. Con estas frases en la portada y la foto del señor feudal de Anillaco, se despachaba uno de los diarios más importantes de Buenos Aires, el país y el mundo, el 30 de agosto de 2017, día de Santa Rosa de Lima. En la otra punta, otra candidata, también a senadora, que ya fue presidente durante dos períodos y eligió ahora presentarse por aquella provincia antes mencionada, la más grande y poderosa de nuestro país. Ocurre que esta última candidata, que ahora reniega de su lugar en el mundo al parecer porque una fogata en su terruño ha alcanzado una altura inusitada, y se ha visto obligada a ni siquiera ir a votar en los últimos comicios que ella misma había delineado. Así están las cosas. Pero existe un tercer punto que alude a la división en la sociedad que la ex presidenta ha causado, y el pánico, o como quieran llamarlo, de la mitad de los jueces federales, ya que muchos estiman que la otra mitad ha sido cómplice de los ilícitos cometidos en los últimos años, y actúan de acuerdo a lo que han recibido en su momento. La cuestión es que de todo este berenjenal, sólo se escucha, y cada vez más fuerte, a muchos que siguen afirmando que el nuestro, nunca podrá escapar del mote de "país bananero".

Una anarquía irresoluble

Hay que decir que el derecho al acceso a la propiedad de espacios por ocupadores ancestrales no existe. Por el simple hecho de que siempre alguien ha desplazado a otro para ubicarse en ese lugar. A menos que el primer representante de esa tribu se haya originado por una mutación del mono en ese lugar, lo cual es absolutamente ridículo y absurdo. ¿Se imaginan si se instala ese derecho en el mundo con la historia de ocupaciones, desplazamientos y avasallamiento de lugares por la fuerza que ha existido? Esto sería una anarquía irresoluble. Por lo tanto, apliquemos el principio de que lo que no se puede generalizar no es buen principio básico de la filosofía elemental del bien. Estas tierras dónde vivimos los inmigrantes italianos deberíamos devolvérselas a algún descendiente de los guaraníes, éstos a su vez se verían comprometidos con algún chozno de los tobas, mocovíes, abipones, qué hubieran existido previamente. A su vez, los italianos deben entregarle sus tierras a quienes demuestren una genética depurada de ocupantes ancestrales, y así sucesivamente. Tal vez los Hunos, al mando de Atila, adquirirían derechos sobre quienes no puedan demostrar ante la ley y el derecho internacional que han estado viviendo previamente en ese sitio, siendo legítimos demandantes de buena parte de Asia y Europa. Claro, aquí al estilo argento, con un par de plumas y una indumentaria que te la puede proveer un centro tradicionalista o el teatro Colón, es suficiente. También hay que poner un límite a la extranjerización de nuestras tierras.

Que Pami traslade a mi padre a Corrientes

Mi papá hace dos meses que está internado en el Hospital del Centenario de Rosario e hicimos todo los papeles para trasladarlo a Goya, Corrientes, pero en el Pami nos negaron el traslado porque dicen que está en un hospital público. Mi papá, cuando vino de paseo, sólo tenía un dolor en la columna y hoy está postrado en una cama. Trabajó toda la vida y no es justo que Pami le pague así, como diciendo que al Estado ya no le sirve.

