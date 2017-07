A buscar otra cara para el mediocampo de los de Montero

A tachar otro apellido. Primero fue Rafael Delgado, quien decidió seguir en Defensa y Justicia cuando tenía casi todo cocinado para pegar la vuelta al pago que lo vio crecer. Y ahora se sumó Néstor Ortigoza. Claro que en este caso es pura y exclusivamente porque el Gordo jamás devolvió los llamados que salieron desde esta ciudad en los últimos días.

El volante debía responder si aceptaba la suculenta propuesta económica que le había formulado Central por una temporada. Jamás levantó el teléfono. En consecuencia, en Arroyito decidieron apelar al raciocinio y decidieron anularlo de la lista de los refuerzos. Los canallas deberán ahora apelar a otras alternativas ante esta actitud del ex San Lorenzo. Según pudo constatar Ovación anoche, no será extraño que el mediocampista central llegue de un país vecino.

La dirigencia auriazul intenta sellar alguna incorporación. Por ahora no puede. Aunque casi con certeza hoy será un día positivo porque Fernando Zampedri firmaría su vínculo con los de Arroyito, tal como informó este medio, siempre y cuando no surjan imponderables (ver aparte).

No obstante, el hecho de que Ortigoza y su hermano, quien es el representante del futbolista de 32 años que quedó libre del azulgrana, no hayan dado señales no cayó nada bien en los directivos canallas.

"No, no contestaron. Ya está. No vamos a quedarnos esperando. De nuestra parte damos por finalizadas las negociaciones. Central está por encima de todos los nombres", fue lo que expresó de manera contundente un alto dirigente del otro lado de la línea anoche cuando este medio consultó en qué estado seguía el tema Ortigoza.

Lo concreto es que los canallas tenían esperanzas en sumar al Gordo, quien incluso había alabado al club públicamente cuando su nombre sonó como una probable chance de sumarse al equipo que dirige el uruguayo Paolo Montero.

Pero con el correr de los días la negociación se fue enfriando. A tal punto que no prosperó, pese a que en Arroyito estaban decididos a poner más de un millón de dólares para conseguir los servicios del futbolista por una temporada.

"Ahora negociaremos por otro jugador. Evaluaremos con la comisión directiva las alternativas y luego iremos a la carga", acotaron anoche desde la sede de calle Mitre al 800. Mientras que Ovación pudo certificar que uno de los apellidos que serán analizados con atención milita en un país vecino y se destaca por su garra a la hora de entrar a una cancha.

Sin embargo, en carpeta figuran otros jugadores que serán sondeados a la brevedad. A eso hay que sumarle que la idea es contar con un volante que tenga experiencia y roce internacional en lo posible. Y que cuando se le formule además la propuesta, no dilate su respuesta como pasó con Ortigoza, quien de estar casi listo para firmar, pasó a no dar más señales.

Confían en cerrar a Tesillo en la jornada

Mauro Cetto se pegó ayer la vuelta de Bogotá. El director deportivo de Central charló una vez más con las autoridades de Independiente Santa Fe y puso sobre la mesa los números que puede desembolsar el canalla para sumar al zurdo zaguero central William Tesillo. Hasta anoche la gestión entró en una impasse porque la dirigencia cafetera no estaba convencida de la suma y modalidad de los pagos a percibir. Aunque desde Arroyito mostraron un nuevo gesto y esperan que hoy pueda haber novedades importantes.

""Hay una pequeña diferencia en lo económico. No es mucho, pero seguimos negociando porque estamos tratando de ver cómo podemos cerrar el tema de los avales que exigen. Mauro (Cetto) está regresando y mañana (hoy) intentaremos finiquitar este frente que tenemos abierto", afirmaron desde Central. Y acotaron: "El jugador (Tesillo) mostró mucho interés y eso ayudó. Lógico que hasta que no esté todo firmado tampoco podemos dar algo por hecho. Esto es fútbol".

Zampedri llegará hoy

El arribo de Fernando Zampedri se producirá hoy. Al menos eso esperan en Central y el propio delantero luego de la intensa reunión que tuvieron anoche las partes involucradas. Restan pulir pequeños detalles, pero la gestión está en su punto de definición en favor de los canallas. "Estamos ahí. Confiamos en que mañana (hoy) podremos anunciar la contratación del delantero que pidió el entrenador. Hay que esperar un poquito más, pero seguimos trabajando intensamente", afirmaron desde el club ayer en torno al atacante que se destacó con la casaca de Atlético Tucumán durante la última temporada. El punta de 29 años será adquirido en una suma que rondará los dos millones de dólares. Pero todo se terminará de charlar y concretar hoy mismo, ya que la idea es dejar bien sentado el porcentaje a adquirir porque Central tiene intenciones de comprar la mayor parte de los derechos del goleador.

De estreno

Central presentará esta tarde en sociedad el nuevo sponsor que lucirá en el frente y la espalda de la camiseta oficial y las inferiores, a partir de diciembre próximo tras la baja del banco Municipal.