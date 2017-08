Un hipermercado congela por seis meses los precios de 1.300 productos

La cadena de supermercados multiformato Carrefour Argentina anunció ayer que congela por seis meses los precios de 1.300 productos de marca propia, en hipermercados, market y express de las 22 provincias donde está presente. En Rosario la firma tiene cinco bocas de expendio. La estrategia, aseguraron desde la firma, busca incentivar el nivel consumo, que "no es bueno desde 2016" y aún no despega. Los mismos fueron fijados desde el 7 de julio, ante escribano público, y serán idénticos en todas las sucursales, independientemente del formato, aunque podría haber alguna modificación en el sur del país en función de la logística.

Así lo confirmó ayer el director de Comunicaciones de Carrefour Argentina, Carlos Velasco, quien indicó que se trata de una campaña denominada Precios Corajudos, e incluyen alimentos, bebidas, productos de limpieza e higiene personal. En Rosario la cadena tiene cinco bocas de distintos formatos.

"Hace tiempo que venimos dando forma a esta acción y asumimos la responsabilidad de mantener los precios fijos hasta el 31 enero de 2018", dijo el ejecutivo, y señaló que esto tiene varias aristas. "Primero, premiar la fidelidad de tantos años de nuestros consumidores y, segundo, ayudar en cierta medida a volver a la noción real del precio-producto, que ahora es relativa debido a la cantidad de ofertas que hizo que se perdiera esa relación", precisó.

En cuanto a la gama de productos incluidos, Velasco dijo que abarcan el 80 por ciento de las categorías más sensibles de la canasta básica, lo cual representa una cantidad importante para el consumo alimentario.

"Observamos una distorsión en la relación entre precio y producto, algo que vimos a partir de acciones de focus group que realizamos con nuestros clientes de todos los estratos socioeconómicos", dijo Velasco, y destacó que en definitiva "la acción que veníamos encarando materializa lo que solicitan nuestros clientes: que es no tanto tener la oferta sino quiere saber cuánto vale para saber cuánto consume".

Según un relevamiento propio de la empresa, el top 10 de los artículos marca Carrefour que más consumen los clientes son: atún, manteca, puré de tomate, leche, duraznos en lata, arroz, galletitas pepas, papas fritas, soda y papel higiénico. La cadena trabaja actualmente con 150 proveedores, "de los cuales el 90 por ciento son pymes", agregó Velasco.

Consumo planchado

En cuanto a la evolución del consumo, Velasco dijo que "el primer semestre no fue bueno, sobre todo teniendo en cuenta que tampoco lo fue para nuestro negocio en 2016". En el comienzo del segundo "tampoco fue tan positivo, si bien hubo una mejora en julio; en agosto estamos en niveles no deseados", agregó.

Se mostró, no obstante, optimista respecto de las repercusiones de esta acción puntual. "Calculamos que de acá a fin de año se van a notar mejorías. Para fin de 2017 somos optimistas y esperamos comenzar 2018 con mejores volúmenes de venta".

En cuanto a los medios de pago, Velasco indicó que en general las ventas en efectivo están más ligadas a la informalidad que hay, con gente que no está bancarizada. "Nuestros negocios formales no llegan a cubrir el 40 por ciento del total del consumo", dijo y aseguró que la formalización en la Argentina no crece como debería.

Por otra parte, con esta campaña de Precios Corajudos, Carrefour apuesta al efecto imitación de la competencia. "Esperamos que esto sirva como un sano contagio para que las empresas grandes se sumen a esta acción pensada para clientes", dijo.

Y agregó: "Creo que esta es una acción para que nos sumemos todos y el consumidor en definitiva tenga confianza y aumente el consumo".

También reconoció que las cadenas los fabricantes siguen mandando listas de precios con aumentos en forma periódica, y eso no se detuvo en el último tiempo.