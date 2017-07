Un final anunciado que sembró dudas sobre la estrategia de Cambiemos

Una semana atrás parecía que chocaban los planetas. Hubo dos plenarios de comisión, previos a la sesión de ayer, descarnados, verbalmente violentos, con acusaciones cara a cara. Pero con el correr de los días la sorpresiva bomba preelectoral que diseñó La Casa Rosada, la pretensión de excluir a Julio De Vido del cuerpo, fue perdiendo potencia. Fueron modestos 138 votos los que obtuvo la amplia alianza oficialista, y quedó lejos, a 20 votos, de los dos tercios de los presentes que requería la mayoría agravada para expulsar al ex ministro.

El resultado de la votación, al cabo, no fue sorpresa. Sí, en todo caso, que sobre el final a Cambiemos se le fugaron una decena de votos que contaba como propios. Y terminó con un número demasiado flaco, que sembró dudas sobre la pertinencia de semejante movida.

La pregunta del millón que circuló ayer en Pasos Perdidos, en el Palacio del Congreso, era por qué el oficialismo forzaba una sesión, y una votación, donde la suerte estaba echada en su contra, y desde antes. No tenía los números. "Vos pensá, si bancamos a De Vido, en ciertos pueblos el interior de la Pampa Húmeda no podés ni salir a la calle", exageró ayer un diputado santafesino en conversación con este cronista a la hora de explicar el porqué de su voto.

Cambiemos jugó su partido. Hace una semana el factótum de la jugada, Elisa Carrió, luego del primer plenario de la comisión de Asuntos Constitucionales, divulgó por las redes sociales "Estamos contentos, nos cargamos a De Vido". Luego, cuando los números no daban, el gobierno decidió seguir adelante con un argumento político atendible, "dejar expuestos a los que banquen al corrupto". Pero el resultado de 138 a 95 no fue suficiente para aislar, arrinconar, a los 70 diputados kirchneristas. Cambiemos hubiera necesitado una mayoría "abrumadora" para conseguir ese efecto político, y no la consiguió.

Más bien expresó las dificultades que tuvieron los dos principales bloques aliados de Cambiemos (Frente Renovador y Bloque Justicialista) de disciplinar hacia abajo el acuerdo al que accedieron sus cúpulas.

"Todo esto es de libre interpretación", arriesgó otro diputado, ante LaCapital. También de la provincia de Santa Fe, el legislador buscó una explicación a la decisión política del gobierno: diseñar e impulsar una sesión para perderla con la expectativa de que "se gane en la consideración pública; van a pensar que los corruptos son los que votaron en contra", imaginó. Tras cartón, concedió, "la verdad es que no está claro que la preocupación de la población sea De Vido, si fuera así, tendríamos diez mil personas en la puerta pidiendo la expulsión y pero hay cuatro, con un cartel", abundó.

Desde el lado kirchnerista mostraron alivio con el resultado, luego de una semana muy tensa. "El macrismo quiso apurar un paso que había que parar con los votos. Aunque el daño de la operación mediática esté hecha", explicaron a LaCapital. "Quisieron construir un peldaño con De Vido, para luego saltar contra Cristina, el verdadero problema que tienen, y que lo atormenta", abundo un analista del mundo K, ayer, en un aparte, durante la nueve horas que duró el debate sobre el caso De Vido.

Los referentes kirchneristas valoraron ayer el bloqueo a la operación macrista, que no consiguió partir el bloque del FpV. Sin embargo, el motivo político de fondo de satisfacción para el FpV fue el importante acompañamiento de unos 25 diputados, que, sin pertenecer al bloque K, votaron con los K. Algo parecido ocurrió con parte de los 20 diputados ausentes, todos miembros de los bloques integrantes de la coalición PRO.

"Estamos en campaña, y en el peronismo la única que mueve es Cristina, eso ya lo asumen todos. Hay muchos peronistas que se alejaron del gobierno anterior, pero ahora están volviendo", explicó ayer a este cronista un diputado, peronista histórico, que en su momento se fue del mundo K pero que ahora está volviendo. Muchos oficialistas reclamaron ayer que "Cristina se pronuncie" por el tema De Vido.

Pero, al parecer, y pensando en el crecimiento de Cristina en las encuestas, y en las dificultades de Cambiemos, fueron varios los diputados que sorprendieron votando contra la expulsión de De Vido.