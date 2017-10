Tras la elección, se aplicó la suba pactada en el precio de la nafta

Las principales petroleras que operan en el mercado de combustibles aumentaron ayer entre un 9 por ciento y un 12 por ciento los precios del gasoil y las naftas súper y premium en todas las estaciones de servicio del país, una medida anunciada que el presidente Mauricio Macri justificó al afirmar que a partir de ahora en la Argentina se va a pagar lo que el petróleo vale en el mundo.

No obstante, con la aplicación de este último ajuste la nafta pasó de costar u$s 1,15 dólar por litro promedio a u$s 1,28 dólar, con lo cual ahora supera los valores vigentes en Chile y en Brasil y se ubica así en segundo lugar en América latina como la más cara después de Uruguay señaló el informe de la consultora Invenómica.

En Rosario, el tercer aumento de precios del año —aunque se trata de la primera suba desde que comenzó a regir el pasado 1º de octubre el mercado libre de combustibles, según el acuerdo alcanzado en enero por las empresas productoras y las firmas refinadoras de petróleo— dejó a la nafta súper de YPF en $23,99, Shell en $24,15 y Axión en $24,01 mientras que la línea premium pasó a $26,65, $27,95 y $26,68, respectivamente.

Con el reciente incremento, que comenzó a visualizarse en las pizarras de algunas estaciones de servicio mientras todavía seguía el conteo de votos del domingo, el precio de la nafta redondeará un incremento del 25,9 por ciento en lo que va del año, precisó Invenómica. Esa suba, compara el informe, es "bastante superior a la inflación acumulada, del orden del 19,5 por ciento", y representa un salto "muy por encima de la evolución del tipo de cambio nominal del peso (10 por ciento frente al dólar)".

El precio de la nafta en Uruguay es de u$s 1,55 por litro; en Chile asciende a u$s 1,23; y en Brasil es de u$s 1,22, agrega Invenómica.

Si bien el informe no hace referencia a la incidencia de los impuestos en cada país, precisa que el precio del combustible argentino supera en torno de 30 por ciento al que se expende en Perú (u$s 1,05 el litro), Paraguay (0,99) y México (0,94).

Los tres países de la región más baratos, a la hora de cargar el tanque de los vehículos, son: Ecuador (u$s 0,39 por litro de nafta), Bolivia (u$s 0,54) y Colombia (u$s 0,76), detalló Invenómica.

Los precios de las naftas aumentaron desde ayer, en promedio, un 10 por ciento, confirmó el secretario de la Cámara de Empresarios de Combustible de la Argentina, Raúl Castellanos, quien aseguró que el incremento "estaba previsto" tras la liberación de las tarifas dispuesta en septiembre pasado.

El referente de los estacioneros, por su parte, añadió que el promedio de incremento en los precios es del "10 por ciento en la nafta súper, 9 en el gasoil, las naftas Premium un poco más", y coincidió con el presidente al vincular el tema con el panorama externo. Las subas "responden" a los aumentos "que ha tenido el petróleo y la variación por arriba del tipo de cambio del dólar".

En consecuencia, consideró que "habrá que esperar movimientos más o menos frecuentes (de los precios) y quizás, no siempre a la suba".

Además, Castellanos subrayó que los empresarios "necesitamos que los precios evolucionen de manera similar a los salarios de los trabajadores".

"Es que si el incremento es muy grande y supera a la inflación, repercute en los volúmenes de venta. Pero cuando los precios suben menos que los salarios, estamos en problemas", enfatizó el empresario.

El pasado 25 de septiembre el Ministerio de Energía comunicó a las empresas petroleras la "suspensión" del acuerdo interno que establecía una actualización de precios de los combustibles cada tres meses y liberó los precios a partir del 1º de octubre.

La medida obedeció a que el precio internacional del crudo Brent se ubica por arriba del precio sostén que rige para el petróleo crudo local, de 55 dólares para la variedad Medanito (liviano), y de 47 dólares para el Escalante (pesado).

volátil. La nafta súper ya está en $24, la premium orilla los $28. Los precios se seguirán moviendo, alertan.