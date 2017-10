El libro "Trabajo, valor y capital" constituye un aporte a la renovada vitalidad mostrada en las últimas décadas por los estudios críticos sobre El Capital de Karl Marx, tanto en lo referido a las discusiones metodológicas y sobre los fundamentos de la sociedad capitalista, como a sus potencialidades para echar luz sobre los fenómenos concretos que caracterizan a la formas actuales de la vida social. Sendas dimensiones y la relación entre ambas son tratadas en este volumen.

Por un lado, se abordan de manera original e innovadora algunos debates clásicos y recientes sobre la crítica marxiano de la economía política (el método dialéctico, la explicación del valor y el dinero, el valor de la fuerza de trabajo, la lucha de clases y el Estado, la automatización del proceso capitalista de trabajo).

Por otro, se desarrollan temáticas específicas que remiten a diversos fenómenos que caracterizan el capitalismo contemporáneo y que han suscitado nuevas discusiones sobre el alcance explicativo de la crítica marxiana (las transformaciones de la división internacional del trabajo, las cadenas mercantiles globales, el capitalismo cognitivo, las determinaciones de la renta de la tierra y su papel en los países productores de materias primas).

En su unidad, el texto pone en evidencia el carácter necesario de sólidos fundamentos generales y metodológicos para la comprensión científica crítica de las transformaciones recientes del modo de producción capitalista.

El libro fue escrito por Guido Starosta, doctor en sociología por la Universidad de Warwick, investigador del Conicet en la Universidad Nacional de Quilmes (UNQ), profesor titular en el Departamento de Economía y Administración de la UNQ y docente de cursos de posgrado en distintas universidades nacionales. Es también autor de Marx's Capital, Method and Revolutionary Subjectivity, y coeditor de In Marx's Laboratory. Critical Interpretations of theGrundrisse y The New International Division of Labour. Global Transformation and Uneven Development.

Gastón Caligaris es el otro autor, doctor en ciencias sociales de la UBA y especialista en docencia universitaria para ciencias económicas, investigador becario posdoctoral del Conicet en la UNQ, docente de grado en la UBA y de posgrado en la UNGS. Es coeditor del libro Relaciones económicas y políticas. Aportes para el estudio de su unidad con base en la obra de Karl Marx.