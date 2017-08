Sebastián Chale pidió dar el domingo "un fuerte mensaje al poder"

Los precandidatos a concejal Sebastián Chale y a diputada María Eugenia Schmuck (Sumemos por Rosario dentro del Frente Progresista) dijeron que "el voto es la expresión de la democracia más formidable para dar un mensaje al poder".

"No proponemos cualquier cambio. No somos el cambio improvisado, el cambio vacío de un aparato publicitario que aparece sólo en una campaña y luego se esfuma. Presentamos 2.000 proyectos, aprobamos el 81 por ciento. Estamos en los barrios todo el año, gestionando soluciones concretas, porque no conocemos otra manera de hacer política que no sea trabajando. Eso nos diferencia de muchas otras listas", afirmó Chale. Ambos recordaron que son los únicos que compiten en una interna contra las propuestas del socialismo: "Para nosotros es una final, si el domingo nos imponemos frente a las listas socialistas, vamos a encabezar la propuesta en octubre. Es una gran oportunidad de cambiar en serio". concluyeron.