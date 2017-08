Schiaretti dice que hay desencanto con Cambiemos

El gobernador cordobés, Juan Schiaretti, convocó ayer a los ciudadanos de su provincia a que "no lo voten a Cambiemos" en las próximas elecciones, como una forma de "corregir" la situación económica actual.

"Vamos un año y ocho meses de sacrificio, y estamos en el punto de arranque. No digo que la economía se va a desbarrancar, que se viene el apocalipsis. El apocalipsis venía a fines de 2015 si no se tomaban medidas", explicó Schiaretti, luego destacó: "No se tomaron las medidas adecuadas. El 72 por ciento de los cordobeses creyeron en el gobierno nacional, están desencantados y le piden corregir las cosas porque como van no caminan". "Y la forma de corregir es que en Córdoba no voten a Cambiemos. El único que le puede ganar a Cambiemos es Unión por Córdoba", subrayó.

Schiaretti señaló que "los sueldos perdieron un 6 por ciento con respecto a la inflación" e informó que su gestión aumentó 1,5 por ciento los salarios por encima de lo que termine siendo la inflación de este año "para que ganen un poquito" los trabajadores.