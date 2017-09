Saglione: "Le estamos pidiendo a Nación 2.800 pesos por cada millón que va a gastar"

En un nuevo round por la coparticipación , el ministro de Economía provincial, Gonzalo Saglione, aseguró que la provincia está solicitando a la Nación 2.800 pesos por cada millón que la Nación va a gastar a lo largo del año próximo, de acuerdo a lo que está previsto en el Presupuesto 2018, en el cual no estaría contemplado el envío que reclama Santa Fe desde el fallo de la Corte.

"Para que la gente tenga una idea, le estamos pidiendo a la Nación 2.800 pesos por cada millón que la Nación va a gastar el año que viene, de acuerdo a lo que se ve reflejado en el presupuesto nacional", graficó el titular de la cartera de hacienda provincial.

En ese sentido, Saglione agregó: "No pensábamos que, después de dos años de negociaciones, la Nación no nos iba a tener en cuenta en el pago de la deuda. Nos genera mucha incertidumbre porque no podemos cambiar el presupuesto todas las semanas debido a la complejidad que demanda a la hora de planificarlo".

De esta manera, Saglione anticipó que, probablemente, la provincia le solicitará a la Legislatura provincial una prórroga para presentar el presupuesto del año que viene, puesto que aún sigue en veremos el envío de fondos coparticipables que reclama a la Casa Rosada , una suma cercana a los 7.500 millones de pesos, que representan un 15 por ciento de la deuda total.





"El presupuesto del estado no prevé ninguna partida para el año próximo para empezar a cancelar esta deuda, ni siquiera los 7.500 millones que nosotros planteamos, lo cual significa el 0,28 por ciento de ese monto", apuntó Saglione, quien manifestó cierto escepticismo acerca de las declaraciones que manifestó el ministro del Interior, Rogelio Frigerio , el miércoles pasado en la capital provincial.