Roy López Molina: "Saben los rosarinos que pueden contar conmigo"

El precandidato a concejal de Cambiemos Roy López Molina, dijo al cierre de la campaña: "Concluimos este ciclo haciendo lo que mejor sabemos hacer, trabajar, estar al lado de los rosarinos; es algo que venimos haciendo desde hace años, no sólo en períodos electorales". Agregó, en referencia a su rival en la interna: "Estuvimos siempre, no aparecemos cada dos años a dar una vuelta y repartir abrazos". Luego dijo que busca llegar al Concejo "porque es un lugar desde el que se puede hacer mucho, es un lugar donde se pueden empezar a cambiar las cosas, con compromiso y con responsabilidad", aseguró Roy.

También indicó que "con cada vecino que charlo puedo ver esa energía increíble que tienen los rosarinos, ese entusiasmo que te contagia y que te dan ganas de esforzarte el doble por cambiar las cosas para que todos podamos vivir mejor".

Finalmente manifestó: "Quiero que sepan que pueden contar conmigo, con todo el trabajo hecho y con todas las propuestas que tenemos, y les pido por favor, que este domingo me acompañen con su voto".