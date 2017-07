Roy López Molina presentó una propuesta de "basurales cero"

El precandidato a concejal de Cambiemos Roy López Molina consideró que "uno de los principales problemas de la ciudad está asociado a la basura, visualizada en basurales crónicos" y propuso "identificar su ubicación y avanzar en su erradicación, ya que una ciudad como la nuestra no se puede permitir tener basurales a pocos metros de donde vive un rosarino".

El aspirante a una banca en el Concejo propone "relevar los micro y macrobasurales para conocer su geolocalización y las prácticas frecuentes de evacuación de los residuos urbanos sólidos allí". Es decir, "no sólo se buscará su erradicación sino también abordar las causas y factores que generan estos basurales", destacó.

Roy mencionó que "esto depende de todos, del Concejo que se ocupe de generar las herramientas para limpiarlos e intervenir activamente en el control del accionar de la Municipalidad, y de todos nosotros que nos ocupemos de no volver a generarlos". "Los basurales son un foco de contaminación y de riesgo sanitario, sobre todo en zonas vulnerables", advirtió.