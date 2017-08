"Rodenas Intenta victimizarse", dijo el abogado de Monchi Cantero

Carlos Edwards, abogado defensor del líder de la banda Los Monos, Ramón Monchi Cantero Machuca, defendió la filmación que difundió su cliente al señalar que la tenencia de un celular en la cárcel "no constituye ninguna falta disciplinaria", y aseguró que no hubo una intimidación a Alejandra Rodenas, como ella asegura, salvo que "pretenda victimizarse con una supuesta amenaza que no existe".

"La ex magistrada soslaya el motivo principal de lo denunciado por mi cliente, que consiste en las declaraciones periodísticas de la ahora candidata respecto a que mi asistido estaba «protegido» y que por esa razón no fue detenido en la provincia de Santa Fe y sí en Buenos Aires, lo cual implica una inusitada gravedad institucional, máxime cuando no menciona quién supuestamente protege a mi cliente y cuando, por su condición de jueza, no investigó ni denunció para que se investigara lo que ahora denuncia periodísticamente", afirmó Edwards.

Al referirse a la eventual "presentación" que formulará la ex magistrada por la filmación del video, indicó que "esta defensa técnica ya ha ofrecido como testigo a la ahora candidata a fin de que explique en el inminente juicio oral y público que se celebrará contra mi defendido quién lo protege.

"Mi defendido también aclara que la ex jueza solo intervino en la causa denominada Los Monos exclusivamente respecto de su detención y procesamiento, ya que la causa principal había sido elevada a juicio por el juez (Juan Carlos) Vienna, por lo que la participación de la ex jueza en esta causa ha sido mínima", resaltó el defensor del detenido líder de la banda Los Monos.