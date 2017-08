Rodenas advierte que no se investiga el origen del video de Monchi Cantero

La ex jueza y candidata a diputada nacional por el Frente Justicialista Alejandra Rodenas cuestionó ayer que el Ministerio Público de la Acusación (MPA) no haya iniciado una causa para investigar el origen del video —difundido poco antes de las Paso— que muestra a Ramón Machuca, alias Monchi Cantero, hablándole directamente a ella desde la cárcel, lo que fue interpretado como una amenaza por la dirigente justicialista.

Al respecto, Rodenas señaló que no fue notificada de ninguna causa judicial que investigue el video del líder de la banda narco Los Monos.

"Monchi dijo cosas muy graves. Es evidente que eso fue filmado en una unidad de detención y, segundo, él manifestó saber dónde yo vivía, lo cual es muy grave para mi integridad y la de mi familia", recordó la postulante al Congreso nacional en declaraciones a La Ocho.

Además, Rodenas se centró en una puesta en escena a la que consideró planificada. "Debería investigarse acerca del acceso que determinadas personas tienen a los medios electrónicos. El video, más que un celular, parece una filmación bien ordenada", añadió la ex funcionaria judicial.

"Lo que me pregunto es quién investiga esto, quién entiende que esto lesiona el orden público. ¿A alguien le importa?", interrogó la ex magistrada, para luego expresar que es algo que también les ocurre a otras personas que no reciben respuestas de los fiscales.

Malestar

"Lo que hago es expresar con preocupación que los fiscales no investigan el caso. No estoy al tanto de que exista una causa; al menos debería haber sido notificada para declarar", señaló Rodenas. Además, añadió que recibió la solidaridad del gobernador Miguel Lifschitz y de todo el arco político y que diputados provinciales presentaron pedidos de informes.

En la grabación, Monchi aseveró: "Me dirijo a usted (por Rodenas) a través de este video porque su campaña política se basa solamente en mí. Cuando usted se lanzó a la campaña dijo que me había atrapado, cuando todo el país vio que fue la Policía Federal".

"Para el proceso, los argumentos (jurídicos) fueron vagos. Usted, en voz baja, dentro de los Tribunales, afirmó que la causa del juez (Juan Carlos) Vienna era un desastre y después salió confirmando lo que dijo Vienna. Usted también dijo que yo era un protegido o que tenía protección. Si yo era un protegido, usted como jueza debió abrir una investigación o presentar una denuncia, o decir los nombres de quienes me protegen", agregó.

"Lo procesé como partícipe de una asociación ilícita. Lo procesé, además, por ser instigador de cuatro homicidios, que fueron confirmados por la Cámara. Además, por esas escuchas determinamos que ellos seguían trabajando con el tráfico de estupefacientes. De qué vaguedad de argumentos habla", recordó días atrás Rodenas.

También reaccionó contra las declaraciones del titular de esa repartición del Servicio Penitenciario provincial, Pablo Coccoccioni, quien responsabilizó a la Justicia por determinar el alojamiento de Machuca en un sector reservado a presos comunes.

Al respecto, Rodenas sostuvo que "no es la Justicia la que debe determinar dónde se aloja un detenido sino el Servicio Penitenciario".