Reutemann presenta Volkswagen Expres, para atender vehículos fuera de garantía

Nace VW Express, un nuevo concepto enmarcado en la tendencia de agilizar los servicios de posventa, pensado y desarrollado por Volkswagen para atender a los vehículos que se encuentran fuera de garantía.

Este nuevo taller está estructurado para brindar atención rápida y exclusiva, sin turno previo, a toda la gama de productos Volkswagen con más de 3 años de vida, desde modelos como Gol hasta Touareg. Todo esto con la máxima dedicación hacia el cliente, con los índices de calidad que se mantienen durante la garantía del vehículo y con la misma tecnología que se utiliza para los 0km.

Este área de servicio está a cargo de personal altamente capacitado y cuenta con tecnología de última generación en todo su equipamiento, hechos que llevaron a Volkswagen a seleccionar a Reutemann como mejor opción dentro de la región, siendo el cuarto Servicio Express que abre en el país y el primero en la región litoral y centro.

Es importante remarcar que solamente se instalan repuestos originales, ya que los niveles de respuesta y seguridad activa que dan al vehículo y a quienes se trasladan en ellos son los que Volkswagen tiene como estándar de control y calidad adecuada para sus unidades y lo más importante: "Tu Volkswagen sigue siendo un Volkswagen".

Además del valor agregado que significa mantener la unidad con componentes pensados y desarrollados para cada modelo, la estructura de Volkswagen Express, permite optimizar costos y convertirse en un servicio económicamente accesibles compitiendo con talleres no oficiales o lubricentros, ya que sus prácticas son puntuales y sus procedimientos pre establecidos.

El hecho de no tener que pedir turno previo y la rapidez en el servicio es una solución muy valorada ya que permite no atrasarse en los service por no encontrar el momento para realizarlo. En Volkswagen Express lo resuelven en el momento.

Con esta apertura, Reutemann suma un total de 4.500 m2 y más de 50 profesionales destinados a la atención post venta de los vehículos de la marca, posicionándose así entre las áreas destinadas al servicio del cliente más grandes del país y llevándolo a ser uno de los "talleres líderes" de la red Volkswagen en Argentina con una capacidad de atención de 90 unidades diarias.

Volkswagen Express corona el gran esfuerzo que viene haciendo Reutemann por la satisfacción del cliente y el mantenimiento de los vehículos de la marca colocándolo dentro de los 10 mejores concesionarios cualificados en la red con un alto reconocimiento en índice de calidad, lo que ratifica la elección de Volkswagen.

Con la apertura de Volkswagen Express, Reutemann Automotores S.A. cubre estratégicamente el segmento post venta para la marca Volkswagen que lidera en los últimos 13 años las ventas de vehículos 0km en nuestro país.

A los talleres ubicados en Paraguay 1134 para la zona centro y el especializado en servicio de unidades Amarok de Pellegrini y Castellanos cercano a la autopista a Córdoba, se suma el nuevo servicio en Bv. Oroño 2724 sobre la arteria de comunicación directa que lleva a BsAs.

Un dato muy importante, durante el mes apertura, los clientes que se acerquen a Volkswagen Express podrán acceder sin costo a la revisión de alineación, frenos y amortiguación realizada en máquinas provistas e instaladas por Volkswagen con similares características a las que se encuentran dentro del circuito de la VTV y que no son fáciles de encontrar en otros talleres.

Volkswagen Express. Una vez más Reutemann reafirma su liderazgo.