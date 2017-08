Récord de demanda de dólares en julio: tres mil millones

El Banco Central de la República Argentina informó ayer que en julio los particulares compraron 3.005 millones de dólares en el mercado cambiario, un récord desde enero de 2016. La corrida contra el peso se aceleró el mes pasado y en las primeras semanas de agosto, lo que obligó a la autoridad monetaria a desembolsar 1.800 millones de dólares para contenerla. Si bien la presión cedió después de las Paso, el organismo que conduce Federico Sturzenegger debió subir las tasas de sus letras en el mercado secundario para mantener a los inversores en moneda nacional. Ayer colocó 11.500 millones de pesos en el mercado de Lebac a 27,30 por ciento para los plazos largos.

Fuentes de la autoridad monetaria informaron que la intervención se limitó a las letras con vencimiento a partir de noviembre. No realizó, en cambio, ninguna operación en los plazos más cortos, septiembre y octubre, que cerraron con rendimientos de 27 por ciento en ambos casos.

El recalentamiento del rendimiento de las letras ocurrió un día después de que la autoridad monetaria mantuviera la tasa de política monetaria en 26,25 por ciento debido a que la inflación núcleo se mantiene por encima de sus objetivos para el año.

En la última licitación mensual de Lebac hubo una renovación parcial del vencimiento, que era de 534.983 millones de pesos, y una baja en el stock en circulación por 81.567 millones. Sin embargo, la autoridad monetaria absorbió, hasta el viernes, 75.000 millones de pesos de la plaza en diferentes operaciones: 33.000 millones de pesos en pases y 42.000 millones en el mercado secundario de Lebac. Ayer colocó otros 11.500 millones de pesos en Lebac.

Dolarmanía

Durante el mes de julio y las primeras semanas de agosto el Banco Central enfrentó una corrida hacia el dólar que lo obligó a desembolsar 1.800 millones de dólares para evitar que la divisa se ubicara por encima de 18 pesos. Esta dolarización había sido liderada por grandes inversores que ingresaron dólares al país para comprar letras de alto rendiiento en pesos y luego reconvertirlas a divisas y fugarlas.

Según datos del Banco Central, durante julio, 983.485 personas compraron dólares en la Argentina, por un monto de u$s 3.005 millones.

Según el informe cambiario de julio, se convirtió en la "máxima concurrencia observada desde enero de 2016 y un incremento de 200.000 clientes respecto a lo observado el mes previo".

Sólo la mitad de las compras, por u$s 1.400 millones, fueron realizadas por importes menores a los u$s 10.000 mensuales por cliente.

Con estas cifras, entre enero y julio, las compras brutas de billetes suman u$s 17.246 millones.

Tras las Paso, y con una activa participación del Banco Central para mejorar las condiciones de la bicicleta en pesos, el mercado cambiario tuvo algo de paz. El dólar avanzó ayer sólo un centavo, a 17,50 pesos en las pizarras minoristas de la city porteña, luego de una jornada en la cual la plaza local registró un leve repunte en la demanda.

Mínimo repunte

Según un promedio del Banco Central, la divisa finalizó a $17,04 para la compra y a $17,50 para la venta, por lo que cortó así con las dos caídas consecutivas percibidas en las jornadas anteriores.

Operadores del mercado señalaron que, luego del mediodía, en el mercado local creció la corriente compradora, hecho que presionó sobre el precio del billete verde y logró revertir la tendencia del inicio de la rueda.

En el segmento mayorista también hubo un pequeño aumento en la cotización, ya que el dólar sumó dos centavos, al finalizar a 17,23 pesos.

El Banco Central informó que no tuvo participación en el mercado e indicó que las reservas internacionales finalizaron en u$s 47.780 millones, al disminuir u$s 161 millones.