Randazzo: "No sería candidato si tuviera tres procesamientos como Cristina"

El precandidato a senador nacional del Frente Justicialista por Buenos Aires Florencio Randazzo aseguró ayer que "claramente no" se postularía si tuviera tres procesamientos judiciales como la ex presidenta Cristina Kirchner, al tiempo que resaltó que "las testimoniales son una vergüenza, una estafa al electorado".

Randazzo también apuntó contra el líder del Frente Renovador (FR), Sergio Massa, al afirmar que le "cuesta mucho saber cuál es el verdadero".

"Tanto (el ex mandatario Carlos) Menem como Cristina lo que deberían haber hecho es tratar de generar condiciones para su propio relevo si, en realidad, son parte de un proyecto político y no de uno personal. Por eso me distancié de ella. Le expliqué que no era conveniente una candidatura", sostuvo el otrora ministro del Interior y Transporte.

El referente peronista resaltó que, si estuviera en la misma situación judicial que la ex jefa del Estado, sobre quien pesan tres procesamientos por hechos de corrupción durante su gestión, "claramente no sería candidato" en las próximas legislativas.

Asimismo, Randazzo se refirió a las postulaciones de varios dirigentes del frente Unidad Ciudadana, como los gobernadores de San Luis, Alberto Rodríguez Saá, y de Formosa, Gildo Insfrán, y los intendentes Verónica Magario (La Matanza), Mario Secco (Ensenada), Jorge Ferraresi (Avellaneda) y Mariano Cascallares (Almirante Brown), entre otros. "Las testimoniales son una vergüenza, una estafa al electorado", subrayó.

Randazzo cuestionó también duramente a Massa, quien competirá por el frente 1País en busca de una banca en la Cámara alta.

"En 2008 era jefe de Gabinete de Cristina, en 2009 fue testimonial con (el entonces gobernador bonaerense, Daniel) Scioli, en 2013 integró una lista con los candidatos de (el ahora presidente Mauricio) Macri, en 2016 fue con Macri a Davos y ahora se intenta transformar en un opositor acérrimo con (la líder del GEN, Margarita) Stolbizer. Yo honro la política desde la coherencia", insistió.