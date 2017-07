Randazzo: "CFK no me dejó competir en 2015"

El precandidato a senador nacional por el Frente Justicialista bonaerense, Florencio Randazzo, afirmó anoche que "tiene diferencias" con la ex presidenta Cristina Kirchner porque cree que los postulantes de las listas "deben ser elegidos por los ciudadanos y no por el dedo de los dirigentes".

En declaraciones televisivas, el ex funcionario afirmó que la ex mandataria "no lo dejó competir" en las primarias del 2015 como precandidato presidencial. "Mi intención era ser precandidato a presidente y Cristina no me dejó. Ella eligió a (Daniel) Scioli. Mi idea era incluso ir en una fórmula con (Carlos) Zannini (quien acompañó al ex gobernador bonaerense) o con Claudia Zamora (actual gobernadora de Santiago del Estero de origen radical) para reeditar la Concertación que era una idea de Néstor Kirchner", remarcó. Luego aseguró que no aceptó el ofrecimiento de postularse como gobernador bonaerense porque "no compartió nunca la filosofía de Scioli".

"Quise ser coherente con lo que pensaba. Le dije a Cristina que sería precandidato a presidente en noviembre de 2014. Consideraba que este espacio debía renovarse y por eso me opuse a un intento de reelección. No podía ser el gobernador porque la gestión de Scioli era mala en la provincia.", subrayó.

En relación a la gestión de María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires, Randazzo se mostró crítico, y estimó que se basa más en "el marketing que en la gestión concreta".

Randazzo incluso se mostró autocrítico y señaló que "hubo errores en la política tarifaria" de los servicios públicos durante el kirchnerismo.