"Queremos acompañar a los emprendedores"

El Ministerio de Producción de la Nación organizó una capacitación para más de 100 referentes de municipios de las provincias de Santa Fe y Entre Ríos para impulsar el emprendedurismo y generar más empleo en esa región. El encuentro, que tuvo lugar en Rosario fue presidido por el subsecretario de Emprendedores, Esteban Campero, quien destacó esta instancia "porque entendemos el rol ordenador y promotor de los municipios, pero asumiendo que es central lo que hacen las empresas y los emprendedores por la actividad económica".

"Los queremos acompañar y queremos estar bien cerca. El Estado debe igualar oportunidades", expresó.

_Rosario tiene un largo camino transitado en el tema emprendedor ¿cuáles son las herramientas nuevas que le puede acercar la Nación a los gobiernos locales?

_En el caso concreto de Rosario, que es una ciudad que se carateriza por la creatividad, el talento, el espíritu pionero, es fundamental y _creo que la Secretaría de la Producción lo hace_ es convocar a todos los actores en la mesa, coordinar con universidades, fundaciones, instituciones que trabajan acompañando a emprendedores para lograr mayor potencia, mayor capilaridad, llegar a todos lados, y que no sólo sea una experiencia del centro o de los sectores más acomodados, sino que logremos oportunidades para que el que quiera emprender pueda hacerlo. Eso es lo que se busca aquí en Rosario con el Club de Emprendedores, una iniciativa conjunta entre la Nación y la Municipalidad para que justamente haya un espacio físico donde los emprendedores puedan acudir, utilizarlo, pero fundamentalmente compartir agenda y conocer gente, desarrollar más capital social.

_¿Cómo se aborda el tema de la escala?

_Con la escala lo que buscamos es ayudarlos a acceder a mercados internacionales, tenemos un programa que se llama "Pasaporte Emprendedor" . Trabajamos con España y se presentaron 14 propuestas, hubo 3 ganadores cuyo premio fue ir durante 8 meses a un espacio de coworking, (trabajo colaborativo) ese país. Buscamos que generen ventas allá y que las fábricas se exhiban y así podamos generar más empleo de calidad en la Argenitna. También lo estamos haciendo en Australia y Reino Unido y lo vamos a empezar a hacer con Italia y Brasil.

_¿Las etapas de crisis son las más proclives para iniciar emprendimientos o a la inversa?

_La literatura suele poner mucho énfasis entre los emprendedores por oportunidad y los emprendedores por necesidad. Siempre tenemos bien claro que el que emprende por oportunidad es porque vio que una idea podía funcionar y va a tener seguramente mejores resultados que aquel a quien no le quedó otra y buscó emprender como única salida. Sin tensionar tanto entre esos dos polos, creo que muchas veces cuando la situacion económica no es la mejor, pero donde se empieza a ver un cambio de ciclo económico, es una excelente oportunidad para emprender. Por eso diría que lo más importante, independientemente de si lo hago porque estoy desempleado, es que estemos realmente ante una oportunidad de negocios. No toda una idea es una oportunidad. En ese ejercicio hay que ser muy riguroso. A veces los emprendedores nos enamoramos demasiado de nuestra idea y nos cuesta hacer esa pregunta, propia del abogado del diablo que te interroga cosas como ¿existe realmente el cliente para lo que hacés? Esa es la pregunta del millón que hay que hacerse.

_El gobierno nacional hace énfasis en este tema. ¿Se busca reemplazar la creación de empleo por el emprendedurismo?

_Lo pondría en estos términos. En Argentina necesitamos más de 200 mil empresas nuevas, para generar empleo de calidad. Necesitamos más y mejores empresas, y para eso tenemos que poner en marcha políticas activas de creación de empresas, de emprendimientos, donde la puerta de entrada sea la cultura emprendedora y el fomento de ella. Muchas veces pareciera que es hasta una moda el emprendurismo. Yo creo que eso es muy importante porque abre cada vez mas la puerta de ingreso hacia el emprendimiento. Después es clave que haya políticas de acompañamiento y de apoyo. Todos los países que generan empleo a través del emprendimiento lo hacen así. Ahí nosotros entendemos que el Estado juega un papel fundamental, no como dueño, sino como promotor.

_Las críticas vienen porque desde el gobierno se insiste con la idea del emprendedorismo a la hora de generar trabajo y así se instala el tema del empleo como una acción individual.

_Yo digo todo lo contrario, por esto tenemos políticas activas para fomentar el emprendimiento. Necesitamos más empresas. No hablo de que sea un indicador de éxito que haya más monotributistas ni nada por el estilo. Pero necesitamos que en la Argentina haya mas pymes. Está demostrado además que gran parte del empleo viene de allí. Hay 200 mil empresas de menos de 5 años en el país que generan empleo. Y esas empresas jóvenes son las que tenemos que fortalecer y acompañar para que sean más fuertes, tengan una cabeza global, puedan vender en terceros mercados y, garantizar los resortes adecuados desde las políticas públicas, pasa a ser clave.

_¿En que sectores están viendo más dinamismo?

_Vemos en todos los sectores. Hay algunos verticales que sí despiertan mucho interés, sobre todo de inversores privados que es lo vinculado a lo financiero, las fintech. La Argentina tiene mucho para progresar ahí. También la tecnología aplicada al campo, donde Rosario es pionera y tuvo el primer polo fuerte de cultura asociativa en la interacción entre campo y tecnología. Otras áreas son educación, turismo. Insisto en que no se necesita ser el creador del próximo Facebook en la Argentina para ser emprendedor. No sólo trabajamos con los unicornios, que sí son una excelente carta de presentación, también nos interesan las empresas más chicas que generan empleos en las ciudades y pueblos y mueven la actividad económica y productiva. Además otra cuestión es cómo los vinculamos con las empresas grandes.

_¿Cómo lo hacen?

_ Lo que llamamos procesos de innovación abierta. Cada vez más en el mundo las grandes empresas a la hora de innovar no lo hacen solas sino que invitan a resolver sus problemas a la comunidad emprendedora a través de concursos, iniciativas. Eso es muy importante por dos cuestiones. Una es que si hoy si no corrés la carrera por la innovación estás muerto. Los ciclos de vida de los productos y servicios son cada vez mas cortos. Una manera de ir más rápido es invitando a los emprendedores. Ahora en agosto estamos llevando adelante un concurso que pusimos en marcha con la Cámara Argentina de la Construcción (CAC) donde lo que hicimos fue sentarnos con las empresas, identificamos cinco retos creativos, desde cómo mejorar la productividad o cómo creamos materiales a partir de la impresión en 3D o cuestiones por el estilo. Vamos a seleccionar los mejores, que se ganan un tiempo de mentoría junto a nosotros y empresas, y pueden implementar algunos de esos desarrollos. Este fenómeno lo estamos planteando con diferentes empresas como Motorola. Frente a un modelo que está por lanzar la compañía, invitamos a la comunidad hacker de las ciudades a que vengan a desarmar la tecnología y buscarle nuevas aplicaciones y demás.