Por el clima en EEUU, la soja vive una primavera

La soja cerró ayer con fuertes alzas en el Mercado de Chicago. Subió u$s 8,91 (2,43 por ciento) debido a los pronósticos de clima desfavorable para el desarrollo de cultivos en Estados Unidos. La oleaginosa hilvanó su décima alza consecutiva.

El precio de la oleaginosa anotó u$s 374,88 para julio en el mercado internacional, porque se espera una disminución de las condiciones tanto para la soja como para el trigo y el maíz en el país del Norte.

La cotización del aceite de soja se incrementó 2,56 por ciento para ubicarse en u$s 741,18, mientras que la de la harina lo hizo un 2,40 por ciento hasta u$s 370,81.

En igual dirección, el trigo registró un alza de 2,95 por ciento al anotar u$s 94,93, fruto de un clima más seco y temperaturas elevadas al norte de las planicies de Estados Unidos.

Por su parte, el maíz anotó una suba de 2,55 por ciento y cotizó u$s154,22.

En Rosario, las fábricas del Up River convalidaron los $4.100 por la tonelada de soja sin descarga, marcando un incremento de $ 100 respecto a la rueda del viernes. Al final de la jornada algunos compradores mejoraron a $ 4.150/t. No se descartan ofertas de hasta $ 4.250/t por parte de compradores no tradicionales.