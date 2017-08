"Percibíamos un cansancio de los santafesinos con el socialismo"

Rogelio Frigerio exhibe un semblante tranquilo. No es, lo que se dice, un hombre exultante, pero en su rostro se dibuja una mueca de felicidad indisimulable. Lo acaban de aplaudir los hombres de negocios en la Bolsa de Comercio de Rosario, donde disertó en el precoloquio de Idea. En esa tribuna amiga, el ministro del Interior se mostró confiado de que Cambiemos ratificará o incrementará en octubre los números de las Paso. "Los argentinos han decidido que no quieren volver al pasado", asegura el funcionario político del presidente Mauricio Macri. Ese pasado al que refiere tiene la etiqueta K, y por ahí navega el discurso que tanto rédito le ha dado al oficialismo, a tal punto que cuando se le menciona las irregularidades en el escrutinio provisorio, también opta por transitar ese andarivel. "El kirchnerismo nos ha mentido, engañado y ha hecho trampa durante 12 años. Y hasta suena natural que los demás tienen que hacer lo que hicieron ellos. Pero no somos iguales", despeja Frigerio, y reitera que no hubo manipulación de datos, sino que la culpa por el conteo lento en provincia de Buenos Aires se debe a que los argentinos votamos con un sistema viejo y que los propios kirchneristas, en el Senado, no lo quisieron cambiar cuando la Casa Rosada quiso, a través de un proyecto, modernizar el sistema electoral.

Puesto a analizar el resultado de las Paso en la provincia, Frigerio atribuyó la buena performance del peronismo en que en ese espacio político se dirimía una interna que captó la atención de muchos santafesinos. Lo que sí sorprendió al ministro es la pobre elección que hizo el Frente Progresista. Pero para este ítem en particular, ensayó su explicación. "Nosotros percibíamos un cansancio de los santafesinos respecto de las gestiones del gobierno socialista a nivel provincial y de Rosario", sostuvo Frigerio en una entrevista exclusiva con LaCapital en el auto que lo llevó desde el centro rosarino hasta el Aeropuerto de Fisherton.

—Después de la euforia inicial por los resultados de las Paso, ¿cómo sigue la estrategia para ratificar en octubre esos números?

—Seguir haciendo lo mismo que hace 19 meses, que es transformar el país, y estar a la altura de las expectativas del cambio que tienen los argentinos, que son los verdaderos dueños del cambio y que impidieron que en el 2015 la Argentina terminara como Venezuela. Antes de las Paso, ya percibíamos del contacto con la gente que la mayoría de los argentinos quería sostener este camino, que es difícil, trabajoso y a veces más lento de lo que todos quisiéramos. La mayoría de los argentinos no quieren volver al pasado de corrupción, impunidad y pobreza.

—Por lo que sucedió en provincia de Buenos Aires y en Santa Fe, hay sospechas de que el gobierno manipuló el escrutinio para no mostrar los resultados más temprano...

—El kirchnerismo, que ahora se esconde bajo el nombre de Unidad Ciudadana, nos ha mentido, engañado y ha hecho trampa durante 12 años. Y hasta suena natural que los demás tienen que hacer lo que hicieron ellos. No nos vamos a cansar de repetir que no todos somos iguales. Nosotros no mentimos, siempre hemos puesto la verdad sobre la mesa. Este no es el mejor sistema, lo quisimos cambiar y el kirchnerismo lo impidió en el Senado. Quisimos ir a un sistema más moderno y ágil, y terminar con este que lleva más de un siglo. Votamos como votaban nuestros bisabuelos o tatarabuelos. Ellos lo impidieron. Ya hemos dado las explicaciones del caso. No hay posibilidad técnica, fáctica, de manipular un resultado, de elegir cuáles telegramas se cargan primero, cuáles después. Creo que la razón real por la cual el kirchnerismo está tomando esta actitud es porque ellos creían que les iba a ir mejor. La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner terminó teniendo menos votos que los que sacó Aníbal Fernández en 2015. Eso es muy difícil de digerir para ellos.

—Usted dijo que el fenómeno del kirchnerismo está encapsulado en algunos sectores de la provincia de Buenos Aires. Sin embargo, aquí en Santa Fe hizo una muy buena elección. También en otros distritos. ¿Sigue creyendo que es un fenómeno que se diluye?

—Salvo la elección en algunos municipios del conurbano bonaerense, la elección que hizo (Agustín) Rossi en Santa Fe y algunas cuestiones puntuales como sucedió en Río Negro, es difícil encontrar kirchneristas en el resto del país o por lo menos que expliciten su adhesión al kirchnerismo.

—¿Cómo analiza puntualmente la elección en Santa Fe?

—El Frente Justicialista definió sus candidatos en una interna y eso ha generado atención de muchos votantes que no necesariamente los va a volver a votar en las elecciones de octubre. Cambiemos iba sin internas y ha hecho una gran elección, casi con un empate técnico, y el socialismo ha hecha una elección mala.

—¿Le sorprendió el resultado del Frente Progresista?

—Nosotros percibíamos un cansancio de los santafesinos respecto de las gestiones del gobierno socialista a nivel provincial y de Rosario. Pero la verdad que sí, me sorprendió. Yo al menos no pensaba que iban a tener tan pocos votos. Pero está claro que la mayor parte de los vecinos de Santa Fe y puntualmente de Rosario, donde Cambiemos ha tenido una excelente elección, quieren un cambio.

—El gobernador Lifschitz explicitó una propuesta para que la Nación pague la deuda con Santa Fe. ¿La analizaron, es viable esa oferta?

—Recibimos esa propuesta unos días después del acto político que hizo el gobernador en Santa Fe. La está analizando el Ministerio de Hacienda y vamos a hacer nosotros también una propuesta. Como lo dijimos siempre, vamos a cumplir con la ley. Nos gustaría devolver a las provincias con mayor rapidez todos lo que los gobiernos anteriores le sacaron, pero hemos recibido un Estado quebrado a nivel nacional y esto es una restricción para que vayamos más rápido de lo que quisiéramos. Sin embargo, en esto de poner la verdad sobre la mesa, sería sano que todos reconozcan que este es el primer gobierno que, después de décadas, le empieza a devolver recursos a las provincias.

—¿Usted dice que Lifschitz no le reconoce eso?

— Que cada uno lo tome como quiera. Creo que después de tantos años de gobiernos nacionales que le sacaban recursos a las provincias con el objetivo después de someter políticamente al que pensara distinto, llegó un gobierno que empezó a cambiar esta historia. De hecho, esto implica que Santa Fe esté recibiendo en estos primeros seis meses casi un 90 por ciento más de recursos que lo recibió los primeros seis meses de 2015, en el final del gobierno kirchnerista. Yo, hasta ahora, no escuché un reconocimiento de esta realidad.

