Mauricio Macri habló de derogar las Paso a fin de año

el debate. La Casa Rosada volvió a la carga con su propuesta de eliminación de las internas abiertas.

El presidente Mauricio Macri aseguró ayer que le "da mucha bronca tirar 2.500 millones de pesos" en las Paso ya que, según consideró, al casi no haber internas "es otra falta de respeto y dilapidar recursos". Y confirmó que a fin de año volverá a proponer "derogarlas".

"Me da mucha bronca. Vivo trabajando para ahorrar de a 100 mil pesos y tirar 2.500 millones en una elección que sólo pasa acá en la Argentina y que ya se ha demostrado que es inútil es otra falta de respeto y dilapidar recursos", sostuvo el mandatario.

En ese sentido, el jefe del Estado adelantó que "a fin de año", tras las elecciones generales del 22 de octubre próximo, volverá a proponer "derogarlas" para que no se apliquen en los comicios presidenciales de 2019.

Respecto del año electoral, el líder del PRO subrayó que en los próximos comicios los argentinos "volverán a demostrar que están en contra de la resignación, la injusticia, la corrupción y que, por eso, apostaron a un cambio" en 2015.

"Esta elección no es contra otros partidos: ya gobernaron todas las alternativas durante los últimos 30 años. Acá estamos luchando contra la injusticia, la corrupción y, sobre todo, la resignación", puntualizó.

Macri resaltó también que las elecciones legislativas "son muy importantes", pero advirtió que "no son contra otros partidos" ya que "todas las alternativas ya gobernaron el país durante los últimos 30 años".

"Esta elección es muy importante, porque vamos a volver a demostrar que estamos en contra de la resignación y creemos en un futuro mejor, apostamos a un cambio", resaltó el presidente.

En esa línea, el jefe de Gabinete nacional, Marcos Peña, admitió que el gobierno discutiría la eliminación de las primarias "dentro de reformas y en acuerdo con otros sectores", porque medidas de ese tipo no pueden encararse "en soledad".

En contraposición, la jefa de la Coalición Cívica (CC) y precandidata a diputada nacional por el oficialismo, Elisa Carrió, respaldó las Paso al apuntar que "en tiempos en que se eligen gobernantes son muy importantes".

El lunes pasado el gobierno santafesino había considerado inoportuna la apertura de un debate sobre la utilidad de las primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias.

Incluso, en la Casa Gris advirtieron que esa sugerencia puede "desalentar" la participación ciudadana en los comicios, al tiempo que recordaron que en la provincia el sistema suplantó "con gran consenso ciudadano" a la cuestionada ley de lemas.

Un día después, el propio gobernador Miguel Lifschitz se manifestó a favor de la continuidad de las elecciones primarias. "Soy partidario de las Paso", enfatizó.

"No me parece bueno abrir debates sobre la utilidad de los sistemas electorales en caliente, en medio de un proceso en marcha, porque siempre queda muy mezclada la discusión y no se puede profundizar y mirar con objetividad", sostuvo el socialista.

Según el mandatario santafesino, "las primarias han venido a transparentar la decisión de los partidos y a permitir que sus aparatos tengan menos influencia sobre las listas de los candidatos y a dar más oportunidades".