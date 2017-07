Massa dijo que los insultos de Cristina le provocaronuna "profunda tristeza"

El primer precandidato a senador nacional por el frente 1País, Sergio Massa, afirmó ayer que los audios en los que la ex presidenta Cristina Kirchner lo insulta le causaron una "profunda tristeza", aunque advirtió que "no asustan a nadie", al tiempo que pidió "no perder el tiempo" en "campañas sucias".