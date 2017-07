Massa dijo que los insultos de Cristina le provocaron una "profunda tristeza"

El primer precandidato a senador nacional por el frente 1País, Sergio Massa, afirmó ayer que los audios en los que la ex presidenta Cristina Kirchner lo insulta le causaron una "profunda tristeza", aunque advirtió que "no asustan a nadie", al tiempo que pidió "no perder el tiempo" en "campañas sucias".

Dirigentes del massismo salieron al cruce de la ex presidenta y pidieron investigar los alcances de sus declaraciones que, estimaron, podrían obedecer a un "rencor" de la ex mandataria contra el dirigente del Frente Renovador (FR) porque éste "ganó las elecciones en 2013 y evitó la posibilidad de una reforma de la Constitución".

El domingo pasado, Canal 13 difundió varios audios de Cristina y su ex secretario general de la Presidencia Oscar Parrilli en los que le decía: "Viste que la (Margarita) Stolbizer está loca con lo que afirma, aparte metió la pata con la última denuncia mal. Es mala, mala hija de puta. El que la manda a hacer eso es Massa. Hay que embocarlo también a ese hijo de puta".

Si bien Masa dijo que no lo sorprendieron los dichos ("La lógica del daño la viví en carne propia hace cuatro años, cuando metieron a un tipo de inteligencia en mi casa", afirmó), admitió que le causaron una "profunda tristeza".

"Con esas cosas no asustan a nadie. No nos asustaron en 2013, cuando les frenamos el sueño de Cristina eterna, ni nos asustan ahora", advirtió el precandidato a senador.

Además, consideró que la Argentina "necesita dirigentes que tengan el "coraje de resolver los problemas que tenemos y no perder el tiempo en discusiones estériles, en campañas sucias".

Por su parte, Stolbizer, aliada en 1País, reclamó que se investiguen los alcances de las declaraciones en las que la ex mandataria acusa a Massa de motivar sus denuncias contra Cristina.