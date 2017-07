Martín Rosúa ya piensa en el trabajo del futuro

El concejal Martín Rosúa, candidato a renovar su banca por la lista Primero lo Primero, participó de la charla organizada por Google y la Fundación Rosario Emprende, en donde se analizaron las nuevas oportunidades de trabajo que se generan a partir de la tecnología.

"Estamos en momentos de cambios profundos en el mundo laboral. Están desapareciendo las tareas rutinarias y se están creando nuevos trabajos a partir del conocimiento y del uso de la tecnología. Como Estado debemos atender estos cambios para educar y capacitar a los ciudadanos en lo que el mercado demanda".

"Hace 25 años no existía internet y hace 15 nadie hablada de redes sociales," reflexionó Rosúa, y agregó: "Tenemos que tener la visión de diseñar políticas desde el Estado teniendo en cuenta que debemos prepararnos para trabajos que aún no existen, brindar conocimientos puntuales que nos permitan descubrir herramientas que no se han desarrollado para resolver problemas que aún no se han planteado".