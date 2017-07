Macri habló en inglés a los jóvenes y compartió el escenario con Shakira en Alemania

El presidente Mauricio Macri comenzó ayer su agenda de actividades en Hamburgo al participar del festival Global Citizen, en donde llamó a "todos los países" a trabajar "juntos para alcanzar el fin de la pobreza", mientras que hoy se sumará al resto de los mandatarios para dar inicio a una nueva cumbre del G 20, en medio de una ciudad blindada por las medidas de seguridad y con masivas manifestaciones en contra del evento.

El presidente arribó a Hamburgo acompañado por la primera dama, Juliana Awada; el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, y el secretario de Asuntos Estratégicos, Fulvio Pompeo.

A la comitiva se sumaron a la tarde el jefe de Gabinete, Marcos Peña (quien brindó una conferencia en Frankfurt en el Foro Económico Argentino Alemán) y el canciller Jorge Faurie, quien arribó en otro vuelo con conexión en París.

Macri habló en inglés y compartió escenario con Shakira





Ciudadano global

En el festival, y ya sobre el final del concierto, Macri fue uno de los jefes de Estado elegidos para participar y dar un discurso, sumado al primer ministro canadiense, Justin Trudeau, y la primera ministra noruega, Erna Solberg.

"Nada es más importante para el futuro que la educación, que involucra la tecnología y el desarrollo de habilidades para que estas generaciones y las próximas encuentren trabajos que, incluso, hoy ni siquiera existen", dijo Macri en el escenario, que compartió con la cantante colombiana Shakira sobre el final de su mensaje.

"Sólo trabajando todos los países juntos" será posible "alcanzar la paz y poner fin a la pobreza", enfatizó, y llamó a "revertir los daños del cambio climático".

"Manténganse discutiendo y tomando acción. Sean la próxima generación que utilice sus habilidades para mejorar la calidad de vida de la humanidad. La herramienta es la educación. Debemos seguir luchando por esto para combatir la pobreza extrema", concluyó Shakira desde el escenario, al tiempo que el presidente Macri alzaba la bandera de Global Citizen, que hacía juego con la remera que llevaba puesta, con el mismo logo de Ciudadanos Globales.

Gran bailarín

Al subir al escenario el mandatario le hizo un chiste a la artista caribeña: "Cuando mi equipo me contó que iba a compartir el escenario contigo pensé que era mi oportunidad para mostrar mis aptitudes de baile y canto, pero no me esperaste".

"Pero en Buenos Aires lo vamos a hacer, la próxima vez lo vamos a hacer", agregó el líder del PRO.

En tanto, ya llegaron todos los presidentes de los países miembros del G 20, entre ellos el de EEUU, Donald Trump, y el de China, Xi Jinping. Sobre el final de día arribó a Alemania el mandatario brasileño, Michelle Temer, el último en confirmar presencia en la cumbre.

Macri y Macrón

Hoy, a las 10 hora local, el presidente Macri y los ministros que lo acompañan se dirigirán al Hamburg Messe und Congress (el centro de exposiciones donde se realiza el G 20), y la jornada comenzará con la foto de familia, encabezada por la anfitriona, Angela Merkel, y un discurso de bienvenida, para pasar a la discusión interna de los trabajos formulados por los grupos de discusión de los diferentes temas (entre ellos, finanzas, comercio y cambio climático).

Por la noche, tras participar de la cena ofrecida por la canciller alemana a los jefes de Estado, Macri se trasladará hasta el hotel Mövenpick Hamburg, donde a las 22.30 hora local se reunirá con el presidente de Francia, Emmanuel Macron. Un día después se reunirá con la primera ministra del Reino Unido, Theresa May.

El líder del PRO también tiene previsto reunirse con los presidentes del Consejo Europeo, Donald Tusk; de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker; y de Sudáfrica, Jacob Zuma; el premier de Singapur, Lee Hsien Loong, y el de India, Narendra Modi.

Día de la Independencia

Como cierre de su paso por tierras germanas, el próximo domingo el presidente se trasladará hasta el puerto de Hamburgo para celebrar el Día de la Independencia argentina a bordo de la Fragata Libertad, que tiene previsto amarrar allí en los próximos días.

En el festejo a bordo del buque escuela también estará presente el alcalde de la ciudad de Hamburgo, Olaf Scholz.