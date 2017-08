Los gremios rosarinos, más críticos que conformes

Dirigentes sindicales rosarinos —cuyos gremios participaron, con alguna excepción, ayer de la movilización a Plaza de Mayo— opinaron sobre discurso de Juan Carlos Schmid.

Claudio García, del sindicato de los encargados de edificio (Suteryh), fue muy crítico al afirmar que "el movimiento obrero necesita dejar de dar discursos conciliadores con Blanco Villegas Macri y salir a la cancha, embarrándose los pies y con la patria al hombro", y cuestionó que no se haya establecido un plan de lucha "y pasara la pelota al Confederal".

Otra mirada fue la de Edgardo Arrieta, de Dragado y Balizamiento, quien calificó de "excelente" el discurso de Schmid. En la misma línea, Oscar Barrionuevo (Obras Sanitarias) consideró que la alocución del representante del moyanismo en la CGT "dejó muy conforme a toda la dirigencia sindical, incluso a los más radicalizados". "Fue un discurso muy tranquilizador y marca el camino que tomará el movimiento obrero si el gobierno nacional no cambia su plan de ajuste", puntualizó.

Para Antonio Ratner, del Sindicato Municipal de Rosario, la movilización "fue masiva y positiva. Uno siempre espera un poco más, pero también es importante la convocatoria al Confederal de septiembre, y estoy seguro de que se lanzará un paro nacional. Deseo que todos los gremios estemos unidos y a la altura de las circunstancias en estos momentos tan difíciles para el trabajador".

Alberto Botto, secretario general del Movimiento Sindical Rosarino y cuyo gremio —Luz y Fuerza— no movilizó, reconoció que "el discurso de Schmid fue orientado al reclamo que estamos haciendo todos los trabajadores" pero criticó que no haya colmado "las expectativas al no lanzar un plan de lucha y patear la pelota al Confederal de septiembre". "Nosotros ya preveíamos esto, y por eso no movilizamos", advirtió.