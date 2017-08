Los empresarios, con mirada "introspectiva" hacia el rol que cumplen en la sociedad

Con una mirada "introspectiva" y de "interpelación" hacia el rol que cumplen en la sociedad, los empresarios nucleados en Idea preparan su coloquio anual que se realiza en Mar del Plata. La instancia previa _y un paso clave hacie ese cónclave_ es el Precoloquio Centro que tiene lugar todos los años en Rosario y que en esta oportunidad será el 16 de agosto en la Bolsa de Rosario, donde se buscará centrar el debate en "todo el efecto derrame que genera el agro en la agroindustria y la industria más pesada", señaló el presidente del Coloquio y presidente de Dow Argentina, Gastón Remy.

"En esta oportunidad partimos de un título contundente y sugestivo como "Transformando Nos" que busca centrar la mirada hacia nosotros y no en los otros como el gobierno, los sindicatos o el contexto global, sino en cómo los empresarios podemos contribuir para cambiar décadas de estancamiento y decadencia. Es un posicionamiento cuasi filosófico", agregó.

_¿Como están organizando el Precoloquio Idea Centro en Rosario, bajo qué ejes y con qué perspectivas para el debate?

_Estamos super entusiasmados. Rosario ademas significa un paso clave hacia el Coloquio Anual en Mar del Plata que será el 11, 12 y 13 de octubre. El espíritu de este año tanto para el Precoloquio Centro como para el encuentro anual es partir de un título muy sugestivo y contundente como "TransformandoNos", con ese Nos en mayúscula que tiende a la idea de la interpelación o una mirada hacia el rol de los empresarios. Uno mira, no sólo los últimos dos o doce años, sino décadas de estancamiento y decadencia de la Argentina y entiende que se necesita un cambio de paradigma absoluto para hacer el país podemos ser. Es un posicionamiento cuasi filosófico de nuestro rol y una mirada con un sentido de trascendencia que esté puesta no solo en el otro: llámese gobierno, sindicatos, contexto global, sino más en nosotros mismos. No solo es un debate de ideas sino a un llamado a la acción.

_En base a eso. ¿Cómo analiza el contexto de los dos últimos años, cuando, pese a que el gobierno de Macri les dio condiciones que había demandado el sector empresario y se produjo una creciente fuga de capitales? ¿Se hará autocrítica?

_ No sé si la palabra es autocrítica. Acá no se trata de autoflagelarse sino de una mirada más hacia futuro y creo que hoy no hay espacio para la pasividad y para los egoísmos o miradas sectoriales. La Argentina que queremos requiere de participación activa de todos los sectores clave y los empresarios son fundamentales. Entonces, englobar a todos los empresarios es difícil y esas generalizaciones nunca ayudan. En Idea, que es una institución que nuclea a más de 450 empresas y este año va a tener 53er. Coloquio consecutivo , desde hace varios años se viene centralizando en ejes estratégicos que apuntan no solo a la coyuntura sino al mediano y largo plazo. Por eso, el eje social, la inclusión, lo institucional, los valores republicanos, la transparencia, y por supuesto la mirada económica y política siempre fueron ejes claves. Y eso diferencia a la institución.

_¿Cuáles son las plataformas de transformación que plantean?

_Son cinco. La primera, transformándonos desde uno. Ahí hay una lógica de humildad y apertura y decir cómo puedo mejorar como persona, encontrar motivaciones, que nos hagan mejores líderes también y empresarios, algo novedoso en los ámbitos empresariales. Una segunda, que es transformándonos con valores. Queremos ir al hueso y plantear la discusión que se da hoy alrededor de la justicia, de la transparencia, de ciertas cuestiones que nos privan de tener una verdadera República. Tercero, transformándonos con integración. Vamos a ir muy fuerte a la integración social y el entendimiento de que no hay futuro para nosotros, incluso desde el punto de vista de los empresarios y la economía, si no logramos una verdadera integración social. No puede ser que haya un país para algunos y con 30% de pobreza, es inmoral, no corresponde y nos tenemos que hacer cargo. La cuarta, es transformándonos entendiendo al mundo desde la lógica de que no hay ejemplos en la historia de países que se hayan aislado completamente y hayan generado las condiciones de desarrollo. También entender las disrupciones que se están dando, no sólo tecnológicas sino sociales, demográficas, culturales. Esto combinado con lo que son los fenómenos de participación activa a través de la plataformas de comunicaciones tecnológicas, los Brexit en el mundo, las elecciones que dan resultados inesperados, situaciones como las de Venezuela. Y finalmente, la quinta es transformándonos generando empleo. Entender la tensión en que se da en el mundo entre las llamadas viejas y nuevas economías, lo que digital versus lo tradicional, donde nuestra mirada es que no es ni una ni la otra sino una combinación y donde Argentina tiene que encontrar por donde potenciarse más.

_En el Precoloquio Centro el agro está como eje ¿Por qué lo eligieron así este año?

_En Rosario hay un interés muy grande con el sector alimentos y agro, en particular como plataforma primaria. Este año queríamos agrandar esa discusión a todo el efecto derrame que genera el agro y puntualmente en este caso respecto lo que es la agroindustria y la industria más pesada. Por eso la presencia de Daniel Herrero de Toyota, de Martín Berardi, de Ternium Siderar, y Roberto Urquía de Aceitera General Deheza (AGD). Participará el ministro Ricardo Buryaile que nos a observar el fenómeno desde la lógica del gobierno. Y después entrar a las cuestiones más coyunturales, a pocos días del resultado de las Paso. El análisis económico lo hará Luis Secco y el político Juan Germano de Isonomias. Además, estará el gobernador Miguel Lifschitz, el ministro del Interior Rogelio Frigerio y los gobernadores de Neuquén, Jujuy y posiblemente de Mendoza. La idea es una mirada desde las lógicas territoriales.

_En el Coloquio Anual estaremos a pocos días de las elecciones generales ¿Cuál es la agenda que plantearán los empresarios a gobierno y oposición?

_No se trata de marcar agenda. Creo que eso no es algo que esté en el interés de la institución. Sí lo que se trata es de tener una agenda pro positiva, pero este año no es tanto una exigencia sobre que hay que hacer sino una mirada sobre como nosotros, los empresarios, tenemos que contribuir.