Los emprendedores vuelven a la calle para generar acciones

Volvió el tiempo de los proyectos emprendedores vinculados a empresas más tradicionales. Iniciativas en donde la tecnología tenga un espacio preponderante pero en donde el negocio pase por algo más que desarrollar una app y en cambio, tenga que ver más con un proceso de manufactura o comercialización de un producto.

Convertir una idea en una empresa exitosa continúa desvelando a los emprendedores y durante la edición local de Experiencia Endeavor que se desarrolló en el salón Metropolitano de Rosario se presentaron las últimas tendencias que reinan sobre el ecosistema emprendedor a nivel nacional. De las inspiradoras Endeavor Talks _que contaron con la asistencia de más de casi 2.000 personas_ participaron Matías Recchia, cofundador y CEO de IguanaFix; Guillermo Coria, ex tenista y emprendedor social; Josefina Helguera, co fundadora de Rapsodia; Gastón Greco, director de Posco; Martín Castelli, presidente de Blue Star Group (Todomoda e Isadora); Pablo Atuesta, fundador y CEO de Groncol Colombia y Mariano Mayer, secretario de Emprendedores y Pymes de la Nación.

El fundador de Zott, una empresa global de desarrollos promocionales que vende a más de 40 países en cuatro continentes, y moderador durante Experiencia Endeavor Rosario, Rodolfo Montes de Oca habló de la explosión de emprendimientos que permitió consolidar internet ya que "tener acceso a todo en un segundo abre muchas posibilidades de que puedas crear muchísimas compañías" pero resaltó el valor de generar "compañías de la vida real".

"Es increíble cómo dos personas con una computadora en algún lugar de la Argentina puedan hacer algo que revolucione el mundo. Esas cosas están pasando. Me parece buenísimo que el ecosistema también genere compañías de la vida real. Me encantan las empresas tecnológicas pero también empresas de la vida real. Cuando nosotros abrimos una heladería hay 10 personas que tienen trabajo", indicó socio de la cadena de heladerías Chocorísimo.

Montes de Oca explicó que también Endeavor está buscando empresas que fabriquen cosas reales. Aunque dijo que el universo emprendedor se amplió muchísimo y "cada vez es más difícil" aseguró que "cada vez hay más oportunidades, hay inversores ángeles y planes de los diferentes gobiernos que hacen que sea más simple".

"No todo el mundo está preparado para ser emprendedor, pero todos podemos ser emprendedores. Hay que tener personalidad, acostumbrarse que te va a ir mal. Pero desde Cristóbal Colón el mundo está lleno de emprendedores. El fue un tipo que se subió a un barco a la nada. El mundo vive de su capacidad de emprender", subrayó.

Superar las crisis

Sobre las dificultades que se pueden presentar, apuntó que es muy difícil encontrar el negocio y mantenerlo, pero aún más difícil es escalarlo. "Empezás, la pegaste, vendés, el negocio camina y de golpe no tenés capital de trabajo y todo te pasa por encima como la ola. Ser emprendedor es que te desborde la situación y manejarlo. Mi empresa tiene 32 años y hemos pasado por todas las crisis. En los momentos malos nos sentamos a pensar, a prepararnos. Hay que aprovechar los momentos muy buenos para acomodarse en la ola y los momentos muy malos para tomar impulso y seguir", destacó.

El coach de empresas en Endeavor fue categórico sobre cómo lograr el éxito en un proyecto: "Uno tiene que estar enamorado de lo que hace. Si no lo estás no hay manera de trasmitir tu pasión a los otros. Para conseguir plata, socios, clientes o proveedores tenés que trasmitir tu pasión y es muy importante imaginarse como va a venir tu futuro, porque viene, las cosas pasan. Probablemente sean muchos los escenarios pero hay que estar preparado, haber pensado qué vas hacer. Algo muy importante es consultar a personas que no formen parte de tu familia, escuchar más las fallas que los halagos. Cuando alguien critica te da la posibilidad de mejorar".

Montes de Oca también hizo eje en cómo diferenciarse y planteó que hay que "crear soluciones" ya que "la gente no compra los productos, sino las experiencias" y propuso "generar una mística en lo que uno hace para que la gente compre esa experiencia".

El CEO de Zoot planteó que la clave está en "hacer algo mejor", no es necesario "inventar un trasmisor neuronal". En ese sentido, subrayó: "No importa tanto la idea sino cómo la hago. No creo en las ideas brillantes. Por eso en Endeavor buscamos emprendedores que tengan una idea y que la puedan llevar adelante de una manera distinta, innovadora. Endeavor no busca un proyecto en especial, sino empresas que puedan transformar la realidad en la Argentina y potenciar los ecosistemas".

Marco normativo

La recientemente sancionada ley de emprendedores brinda un nuevo marco para el desarrollo del sector. Patricio Gigli, director nacional de Comunidad y Capital Humano en la secretaria de Emprendedores de la Nación, destacó que entre los objetivos fundamental del gobierno se encuentra fomentar un mayor crecimiento de emprendimientos que generen empleo de calidad, desarrollar un ecosistema emprendedor y potenciar la innovación como elemento que mejore la sustentabilidad de los emprendimientos.

Es por eso _explicó_ que se impulsó la ley de emprendedores que brinda importantes beneficios y se amplió fuertemente la asistencia financiera a través de diferentes líneas como el fondo de capital semilla, para aceleración de empresas y expansión. También puso especial énfasis en el área de capacitación que está en marcha, particularmente en Rosario en el Club de Emprendedores.

Respecto a la ley, Gigli destacó la importancia de contar ahora con las SAS, Sociedad por Acciones Simplificada, que es un nuevo tipo societario que se puede constituir de manera simple, desde una computadora. No obstante, en Santa Fe todavía no está disponible esta opción porque el gobierno provincial debe adherir a la nueva norma.

Salir al mundo es uno de los mayores anhelos del emprendedor y Carlos Braga, presidente de la Agencia Santafesina de Inversiones y Comercio Internacional (Santa Fe Global), habló sobre las herramientas disponibles que los ayudan a tener una mirada internacional en la búsqueda de inversores.