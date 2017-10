Los economistas prevén que Mauricio Macri acelerará el ajuste

Economistas afines al modelo económico que lleva adelante Mauricio Macri coincidieron en señalar ayer que el gobierno debería aprovechar el respaldo electoral que confía en cosechar el domingo para profundizar el ajuste en el sector público, avanzar contra las leyes de protección laboral y bajar impuestos a las empresas.

Aldo Abram, director ejecutivo de la Fundación Libertad y Progreso, advirtió que el sector público "no hizo ningún ajuste sino que lo hizo el sector productivo, y ahora lo va a tener que hacer aunque va a crecer menos el empleo y la actividad".

"Sí o sí tiene que ajustar el Estado y bajar la presión tributaria que asfixia el aparato productivo, ya que somos uno de los doce países que más exprimen con impuestos a las empresas", dramatizó al reclamar una reforma tributaria con baja de impuestos para las corporaciones empresarias.

Reconoció que, pese a las promesas, en estos dos años del nuevo gobierno lo llegaron las inversiones del exterior. Dijo que los inversores "van a venir si perciben que los van a tratar mejor, va a crecer pero en forma moderada", y señaló que los inversores extranjeros "no ven una realidad distinta a la que ve el inversor argentino".

Abram llamó a terminar con "una legislación laboral arcaica, porque si no claramente no vamos a tener empleo".

Ajuste por crédito

El economista señaló que "también hace falta una reforma del Estado". Advirtió que seguir "con la política gradualista para bajar el déficit es un error", y dijo que si el gobierno no encara "estas reformas estructurales le va a ser difícil mantener el nivel de crédito externo que tiene para financiar el gasto".

Recordó también que si el Banco Central no puede cumplir las metas de inflación "implica mayor incertidumbre, porque si cambiás las metas no hay metas, pero si no las cumple tampoco", dijo al criticar la política de la entidad.

Por su parte, Fausto Spotorno, de Orlando Ferreres & Asociados, estimó que tras las elecciones viene un período en el que el gobierno de Mauricio Macri va a empezar a tomar "medidas de corte más profundo en la economía". Sería, dijo, la segunda etapa del ajuste que comenzó en el año 2016. "Así se lo va a exigir el mercado", enfatizó el economista.

Spotorno explicó que la inversión es mayoritariamente local porque "la inversión extranjera directa todavía no está apareciendo".

Agregó que a la hora de analizar la situación económica hay que evaluar que la Argentina acumuló muchos desequilibrios macroeconómicos, como el déficit fiscal elevado, mucha presión tributaria, inflación y déficit en la balanza de pagos.

Por su parte, el economista Agustín Monteverde, socio director del estudio Massot & Monteverde, criticó el "gasto estatal formidable que sigue creciendo y la escandalosa y feroz presión tributaria que tritura la rentabilidad de las empresas".

El economista advirtió que "estos dos problemas pueden complicar la recuperación precaria y podríamos volver a sufrir en la actividad económica".

Monteverde cuestionó el endeudamiento en Lebac del Banco Central porque "pagamos dos veces intereses por la misma plata, al colocar dólares y al emitir Lebac para tener pesos y comprar los dólares al Estado para aumentar las reservas".

Deuda impagable

Agregó que la deuda del Banco Central "ya ha adquirido un volumen que ya hoy es impagable porque excede el monto de la base monetaria y de las reservas".

"Nos estamos mintiendo a nosotros mismos, y si no atacamos el problema de fondo, que es el gasto estructural, porque a pesar de que se ha hecho un trabajo enorme, su nivel no es sustentable en el tiempo", añadió. Además, opinó que "el atraso cambiario es producto del gasto estatal porque se endeuda y ahuyenta inversiones".