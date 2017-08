Los economistas de la city celebraron el resultado de las internas pero piden más

Economistas y consultoras consideran que el respaldo que el gobierno obtuvo en las elecciones primarias del domingo permitió calmar los mercados financieros y le da margen de maniobra al Ejecutivo para impulsar reformas.

Para el profesor de Economía de la UBA Nicolás Salvatore, el mercado "no va a pasar por alto" el resultado electoral y sostuvo que éste "alienta expectativas de inversiones". En ese sentido Gabriel Zelpo, de Elypsis, opinó que "seguirán las mejoras paulatinas aunque no habrá un boom de inversiones". El economista Claudio Zuchovicki agregó que "no van a llegar si no perciben seguridad fiscal y jurídica".

Salvatore estimó que "en 2017 Argentina va a crecer a una tasa similar a la de 2015", lo que "no garantiza un proceso de desinflación ni de crecimiento sustentable".

El economista Guido Lorenzo, de ACM, dijo que el apoyo electoral al gobierno "le da un respiro" al Banco Central, que "estaba haciendo malabares interviniendo en el mercado de cambios", y mejora "el panorama financiero para los próximos años". La consultora elevó la proyección de crecimiento económico previsto para este año de 2,7 a 3,1 por ciento, "con un mejor consumo e inversión privada doméstica" porque se despejó "incertidumbre".

Lorenzo sostuvo que la inflación se ubicará en 23,2 por ciento, "alejadísima de la meta anual (17 por ciento)", y planteó que le "preocupa" la de 2018 "porque la inercia que está teniendo no se puede cortar con la tasa de interés; no alcanza".

Fausto Spotorno, de la consultora Ferreres, afirmó que previó que la inflación se desacelerará en setiembre y octubre, y estimó que el valor del dólar se ubicará a fin de año "entre 18 y 18,5 pesos". Para el economista Salvador Distéfano, éste tendrá una tendencia bajista y las tasas se mantendrán elevadas.

"Este resultado electoral nos deja más tranquilos, pero no relajados: El déficit fiscal es muy grande, la cantidad de pesos y Lebac es enorme, las reservas son escasas para respaldar tantos pasivos monetarios. Hay mucho por trabajar; lo peor que podría pasar es que el gobierno se sienta ganador. El escenario monetario es muy ajustado", sentenció Distéfano.