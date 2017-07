Los dos grandes ganchos: el ahorro de tiempo y costos

Todos quieren entrar al mundo de las fintech, donde las empresas utilizan las tecnologías de la información y la comunicación para crear y ofrecer servicios financieros de forma más eficaz y menos costosa. En el mundo _y Argentina no es la excepción_ la actividad está dominada generalmente por start ups expertas en nuevas tecnologías pero también grandes y reconocidas empresas se entusiasman con ser parte de esta nueva movida.

La Sociedad de Garantía Recíproca (SGR) Garantizar debutó en el mundo fintech cuando llevó a cabo la primera operación digitalizada del mercado. Las pymes Las Martinetas SRL, de Salta, y Corralón Yacopino SA, de Neuquén, lograron negociar cheques de pago diferido a través de este nuevo sistema.

Garantizar logró realizar la primera operación digital, donde avaló cheques de pago diferido a través de dos requerimientos solicitados mediante una app propia. Darío Wasserman, presidente de Garantizar, destacó que "la operatoria vía app o plataforma on line agiliza los tiempos de liquidación y efectivización de los pagos, disminuyendo notablemente los costos de las pequeñas y medianas empresas que la utilicen".

De esta forma, llevaron a cabo la operación para cobrar cheques de pago diferido desde la empresa, sin tener que acercase a las sucursales de Garantizar en esas ciudades y con el beneficio de la liquidación en el mismo día.

"Este tipo de desarrollos formar parte de nuestro proyecto para federalizar el crédito pyme, y va de la mano con la decisión del gobierno nacional de avanzar con la digitalización, para producir importantes cambios en el sistema financiero", subrayó Wasserman.

Otro de los que desembarca en el ambiente fintech es el Grupo Transatlántica. Ya anunció el lanzamiento de una plataforma de banca digital en el país. Con una inversión de 15 millones de dólares, la compañía de origen rosarinos presentó TSA Banking, una entidad financiera regulada por el Banco Central.

Desde Transatlántica explicaron que TSA Banking es una plataforma de servicios de banca 100% on line de la Argentina, que responde a las nuevas tendencias de los consumidores en el marco de la revolución 4.0 y de la transformación digital que necesita la industria.

TSA Banking se operará de manera íntegramente on line, a través de una aplicación en el teléfono o desde la web, sin necesidad de concurrir en ningún momento a una sucursal física. De esta manera, los usuarios de todo el país pueden abrir on line una cuenta bancaria sin costo de apertura ni de mantenimiento, realizar transferencias y pagos de servicios, pedir créditos, constituir plazos fijos, comprar dólares, acceder a una tarjeta de crédito y débito, entre otros servicios. Se va a operar a través de la red Link y otorgará tarjeta Mastercard.

Adicionalmente, TSA Banking contará con tres sucursales en las ciudades de Buenos Aires, Rosario y Córdoba que estarán disponibles para las personas que necesiten acompañamiento en esta transición hacia operaciones 100% digitales. Además de una línea de atención telefónica y chat.

"Este proyecto busca ofrecer un servicio diferente y más eficiente respecto de lo que hoy encontramos en el mercado. Apostamos a contribuir a la reinvención de la industria, junto con los otros jugadores del mercado. Por eso, este proyecto acompaña a los objetivos del Banco Central de ampliar la bancarización de los argentinos a través del uso de la tecnología y reducir el uso de efectivo en transacciones", comentó Stefano Angeli, director de Multifinanzas.

Otro de los recientes lanzamientos es Buscatufondo.com. Se trata del primer sitio web especializado en el mercado de fondos comunes de inversión de la Argentina. El servicio para los usuarios es totalmente gratuito y permite a los pequeños y grandes ahorristas, con información y entrenamiento, concretar sus inversiones en fondos comunes de inversión. Saber elegir es clave a la hora de invertir, aseguran.

Dentro de la plataforma, tanto particulares y empresas pueden utilizar las secciones destinadas a la educación financiera, para que invertir no sea una tarea imposible de alcanzar. Para este objetivo, se ponen a disposición videos tutoriales, e-books, notas de opinión y el test del inversor, comentaron los creadores de esta fintech.

El sistema trabaja para brindar la información confiable y precisa en un mercado que está generando cada vez más adeptos, por las tasas de rentabilidad que ofrecen en comparación con otros instrumentos como el plazo fijo. En el último año, el patrimonio del mercado aumentó en 115%.

En buscatufondo.com, cada usuario puede buscar, comparar y solicitar toda la información disponible de los fondos comunes de inversión, a través de distintas herramientas comparativas y de búsqueda avanzada a disposición. Así, la plataforma representa un innovador canal de conexión entre ahorristas y gestores de fondos comunes de inversión.

Este año Buscatufondo.com ganó el concurso BA Emprende al mejor proyecto Fintech 2017. Fue seleccionada por ser una herramienta que revoluciona un sector con gran potencial de crecimiento, como lo son las inversiones en fondos comunes de inversión.

Otra de las innovadoras fintech es Nubi, una solución a los problemas que existían a la hora de cobrar por la venta de un servicio o producto en el exterior. Pymes, profesionales independientes y emprendedores ahora pueden recibir el pago por la operación realizada muy fácilmente. Luego de algunos cambios en la normativa del Banco Central se hizo posible agilizar el cobro de las ventas efectuadas en otras latitudes y la plataforma Nubi _una compañía vinculada al Banco Comafi_ lo hace posible gracias a su alianza con Paypal.

Desde abril pequeños comercios o industrias, profesionales independientes y emprendedores pueden retirar los pagos internacionales recibidos en su cuenta de Paypal para depositarlos en su cuenta bancaria local, ya sea en pesos o en dólares.

Antes, un emprendedor exportador de servicio tenía dificultades para concretar el cobro. Al abrir una cuenta Paypal podía recibir dólares y hacer la venta, pero no tenia como acceder a los fondos en el mercado financiero argentino. Tenía que abrir una cuenta en Estados Unidos para sacar su dinero o utilizar un intermediario, con los altos costos que eso implica.

Las criptomonedas se abren camino en Rosario

Efectivo, tarjeta de débito o crédito y ahora también Bitcoin. Ya está disponible la posibilidad de tomarse un rico café en el bar El Cairo y pagarlo con esta moneda virtual. El mundo de las criptomonedas crece a nivel global y dos emprendedores rosarinos están convencidos de que tiene que avanzar su uso en la ciudad. Es por eso que pusieron en marcha el nuevo sistema de pago en el mítico cafetín.

Maximiliano Cañellas y Bernardo Corti están al frente de Cryptologic Law & Fintech y son quienes diseñaron la pasarela de pago para cobrar con Bitcoin.

Además, los emprendedores se mostraron entusiasmados por que la movida digital avanza en varios sentidos. Desde el ministerio de Modernización de la Nación y el Banco Central de la República Argentina (BCRA) trabajan en un proyecto que se llama "Peso digital" que apunta a diseñar un sistema que equipare un peso en billete físico con uno digital. "Se busca abaratar los costos de traslados de dinero físico y el gobierno junto con equipos tecnológicos lo impulsan", precisó.

También desde el gobierno nacional se avanza para que las nuevas Sociedades Anónimas simplificadas (SAS) que surgieron a partir de la sanción de la ley de emprendedores puedan tener los registros societarios en Blockchain (cadena de bloques), contaron los emprendedores locales.

En palabras de Marc Andreessen, creador de Netscape y socio de uno de los fondos de Capital Riesgo más importantes de Silicon Valley:

"La cadena de bloques de Bitcoin contiene un registro certero y verificable de todas las transacciones que se han hecho en su historia".

Desde Cryptologic Law & Fintech explicaron cómo funciona el sistema de pago con Bitcoin en el bar El Cairo y remarcaron que es muy fácil de utilizar. Se realiza el consumo, se informa al mozo que quiere pagar Bitcoin, el mozo ingresa en una tablet la información que genera un código QR con el monto a pagar y el cliente desde su dispositivo móvil o laptop abre la aplicación (hay varias en el mercado) que puede leer el código y permite realizar la transacción. Y listo.

Cañellas contó que El Cairo es el primer bar en Rosario en contar con esta opción de pago, pero recordó que en Buenos Aires hay varios comercios que aceptan Bitcoin como forma de pago. En la ciudad sólo está disponible el pago con Bitcoin en una empresa de informática y en un consultorio odontológico. "El volumen de operaciones a nivel mundial es muy alto. Estamos bastante más lejos que otras provincias pero esperamos que crezca mucho la movida acá", destacó.

Sobre la puesta en marcha del sistema, dijo que es muy sencilla y que rápidamente estuvo operativo, tras una breve capacitación a los empleados del bar en esta nueva tecnología, sobre cómo funciona el sistema.

El emprendedor agregó, además, que la plataforma que desarrollaron se puede integrar a Bitsign, que es otra de las propuestas de Cryptologic Law & Fintech. Se trata de un desarrollo para notarizar y segurizar transacciones de e-commerce que actualmente sólo funciona con Mercado Libre pero ya lo están extendiendo a otros sitios.

"Ya nos consultaron muchos comercios sobre esto, muchos no entienden bien cómo funciona porque es algo muy nuevo, o cuáles son los beneficios, Pero es importante destacar que las transacciones son instantáneas y en segundo lugar que los costos de la transacciones en Bitcoin, desde el punto de un comercio, es prácticamente nulo, no hay costos adicionales. Si uno acepta Bitcoin es su propio banco, su propia billetera virtual, no hay un intermediario", explicó Cañellas.

Sobre el avance de las monedas virtuales, el analista de sistema dijo que también se avanza sobre una nueva tecnología: smart contracts. "Nos están consultando mucho. Estamos viendo esta tecnología smart contracts (contratos inteligentes) que permite ejecutar código de forma descentralizada, permite ejecutar un contrato en una condición de mercado en forma trasparente. Por ejemplo, se pueden crear contratos inteligentes en mercados futuros", relató.