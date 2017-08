Llegó el tiempo de la transformación digital en las empresas

Todavía a algunas empresas -grandes o pequeñas- les cuesta meterse en el mundo on line. Por desconocimiento sobre las herramientas que posibilitan estar presente en la web o por ignorancia sobre las ventajas para el negocio, lo cierto es que están dejando pasar la oportunidad de ganar más clientes y generar más ventas.

En Argentina, los negocios y los profesionales que tiene un sitio web son dos veces más confiables que aquellos que no lo tienen, según datos de una investigación realizada por Deloitte para Google. Además, 6 de cada 10 personas que buscan en internet resolver una necesidad cerca del lugar en el que están, visitan un local relacionado con esta búsqueda dentro de las 24 horas. Esto habla de la importancia de que cada pyme esté presente en el mapa para que sus clientes las encuentren rápidamente.

"Internet iguala las oportunidades para todos, sin importar el tamaño del negocio ni el presupuesto. Por eso, desde hace 10 años que estamos comprometidos en ayudar y capacitar a pymes y emprendedores para que puedan aprovechar las ventajas de la web y aumentar sus ventas, porque estamos convencidos del impacto económico y social que esto genera para todo el país", sostuvo Federico Procaccini, director General de Google Argentina durante su paso por Rosario para participar de la apertura del tour "Google por Argentina".

El capítulo Rosario es el primero de un total de diez ciudades del país que Google recorrerá para brindar un programa de capacitaciones gratuitas a pymes y emprendedores -en forma de sesiones y talleres prácticos- con el objetivo de acompañar la transformación digital de las empresas.

Con el lema "10 años, 10 ciudades" como eje -el gigante tecnológico que este año cumple una década en Argentina- seguirá con su raid en Mendoza (10 de agosto) y Corrientes (7 de septiembre) y la recorrida continuará más adelante por Salta, Córdoba, Bariloche, Ushuaia, Posadas, Buenos Aires y Mar del Plata.

La jornada de capacitación que se realizó hace unos días en la ciudad y contó con la presencia de más de 300 asistentes -y también fue seguida en vivo por YouTube- se enfocó en cuatro etapas "que todo negocio debe tener en cuenta": establecer una presencia on line gratuita en el buscador y mapas de Google, alcanzar más clientes con herramientas de publicidad simple, generar resultados reales de negocios y desarrollar sus habilidades digitales. (ver recuadro)

El estudio de Deloitte revela que las empresas que aparecieron en los resultados de búsqueda de Google y que utilizaron Google Adwords para anunciar sus productos generaron un impacto en la economía argentina de hasta 18 mil millones de pesos. Teniendo en cuenta estos datos, Procaccini resaltó que "Google ayuda a todo tipo de negocio a tener éxito en la web" y destacó que "por cada peso invertido las empresas recibieron 8 pesos".

En rigor, apuntó que en el mundo on line "las grandes compañías compiten con las más nuevas, y todas están en la misma cancha de juego", y consideró eso una ventaja.

En ese sentido, resaltó que "el 79% de las pymes confía en que tener una presencia en internet genera más ventas", aunque todavía existe un gran número que no exploró este camino.

Para tener en cuenta, contó que 7 de cada 10 argentinos usa smartphone y de esta forma dio cuenta de la fuerte penetración de los teléfonos inteligentes y de la importancia de diseñar sitios y estrategias de marketing para pantallas de 7 pulgadas. "El 60% de las búsquedas son originadas en un celular. Ya no nos conectamos, vivimos conectados", señaló Procaccini, quien agregó que "70% de los consumidores investiga en línea antes de comprar".

Otro dato a tener en cuenta a la hora de meterse en internet es que 47% de los consumidores espera que una página cargue en menos de 2 segundos y el 53% si la página no cargó en 3 segundos se fue. "Por eso es importante una presencia de calidad, que un sitio se vea bien en el celular y que cargue bien", subrayó el gerente general de Google Argentina, quien agregó que "en el mundo el promedio de carga es de 22 segundos".

Qué hacer

El 40% de las pymes en Argentina no anuncia en internet porque no sabe cómo hacerlo. Para despejar este camino y animar a las empresas a desembarcar en el mundo on line o a invitarlas a hacer las cosas de la mejor manera posible, Lucas Ansaldo, gerente de Marketing de Google para Argentina, Chile y Perú, resumió algunos de los ejes principales que las pymes, comercios y profesionales deberían tener en cuenta para su presencia en la web.

"Los usuarios, los potenciales clientes de los comercios, creen que los negocios que tienen un sitio web generan dos veces más confianza que los que no. Se trata de escuchar la voz de tu potencial cliente. Si te dicen que un negocio que está en internet genera más confianza es un llamado de atención", indicó.

Ansaldo remarcó que más de la mitad de las búsquedas suceden en dispositivos móviles y por lo tanto, consideró que "aquellos negocios que no están presentes se están perdiendo una venta". En rigor, sostuvo que "lo más interesante es que esa venta la está capturando otro seguramente, alguien que tiene esa mentalidad de probar cosas nuevas y dar el paso".

El gerente de Marketing de Google apuntó que los miedos o la inseguridad a la hora de decidirse estar presente en la web no es generacional. Si bien aseguró que "definitivamente las generaciones más jóvenes que nacieron con internet tienen una facilidad más grande, hay gente grande que adopta las cosas muy rápido". Para Ansaldo "todo se reduce a entender la oportunidad y animarse a probar y estar dispuestos a saber cómo funciona".

"Google Mi Negocio es la puerta de entrada que permite aparecer en los resultados de búsqueda de Google y en los mapas. Es gratuito, no hay forma de pifiarla. Es el prime paso para tener una presencia de calidad. Si sos un comercio podés poner tu horario de atención, los clientes que te visitan pueden dejar recomendaciones, se puede poner tu número de teléfono, dirección", detalló.

Los negocios que tienen un perfil de Google Mi Negocio todos los meses reciben un informe que les dice la cantidad de llamados que recibieron por haber sido encontrados en Google, quienes dejaron calificaciones. Ansaldo subrayó que cuando se reciben los datos de que una gran cantidad de clientes llaman porque estas ahí "es la mejor respuesta para perder los miedos".

Google Mi Negocio además da la posibilidad de generar un sitio web que se nutre de la información del perfil por lo cual lo hace mucho más ágil. Es un sitio básico, simple y gratuito. En ese sentido, Ansaldo apuntó: "Si tenés un sitio web es muy importante que este optimizado para móvil, si no funciona bien la gran parte de los que llegan los vas a perder. Estas dando una mala experiencia y estás perdiendo plata. Se puede usar Prueba Mi Sitio que es la herramienta gratuita que te permite testear como está tu sitio web", relató respecto a la velocidad de carga.

Después, el segundo paso es cómo llegar a más clientes y ahí existen diferentes publicidades pagas. "Google cuenta con una herramienta muy sencilla que es Google Adwords Express que en muy poquitos pasos cualquier negocio puede generar anuncios. Es una versión muy simplificada de Google Adwords y esta orientada al comercio o negocio que no tiene tiempo de meterse mucho pero sí quiere probar. La misma herramienta a partir del negocio que tenés entiende con qué palabra de búsqueda mostrar tu anuncio. Con presupuesto muy bajo cualquier negocio puede empezar, probar y ver si le llegan más oportunidades de negocio seguir y avanzar", explicó.

Para los que hacen un uso más avanzado y desean tener un nivel de profundidad y sofisticación está Google Adwords. "Ahí se abren dos caminos, los que tienen las ganas y el tiempo para dedicarse a la herramienta y hacerlo o para todos los demás que necesitan el apoyo entran en juego los socios de Google, nuestros partners, que en general son agencia de publicidad digital que certificamos", detalló.

La tercera etapa es medir y entender como este set de herramientas te está ayudando a generar resultados reales de negocios. Acá está Google Analytics, que es una herramienta más avanzada que permite ver de dónde viene el trafico, ver el nivel de permanencia, tasa de rebote. "Un Google partners va a ayudar a entender los resultados y cómo accionar en función de esos resultados", mencionó Ansaldo.

"Para casi cualquier cosa hay alguien buscando. Es fundamental que puedan ser encontrados en internet. Hoy las personas toman las decisiones de compra utilizando internet. Los negocios y profesionales que tiene sitio web generan más confianza que los que no. Hay herramientas sencillas para comenzar a transitar ese recorrido y es la forma de generar más llamados, más visitas a tu negocio, a tu local. y brindar información útil a tus clientes y aumentar tus ventas. Si hay algo que tiene en común todos, sean grandes, chicos, del agro o del rubro de la gastronomía es que todos quieren vender más, tener más clientes y con la web lo podés hacer de manera muy sencilla", remarcó el máximo referente del área de Marketing de Google para Argentina, Chile y Perú.

Un menú para ser visible en la web

Google brinda una serie de herramientas -algunas gratuitas y otras no- para establecer una presencia on line de calidad y asegurarse que los clientes-usuarios encuentren la empresa, el comercio o al profesional que están buscando.

• A través de la plataforma Google Mi Negocio (google.com.ar/minegocio) se puede crear un perfil y tener visibilidad en la web a través de contenido útil para atraer clientes, agregar fotos y publicaciones nuevas, horario de atención.

• Con Prueba Mi Sitio (g.co/pruebamisitio) es posible comprobar la velocidad del sitio en dispositivos móviles, donde hay que prestar especial atención ya que la mitad de los visitantes se pierden por demora en la carga de los sitios.

• Los especialistas de Google recomiendan que como segundo paso se ponga en marcha una estrategia en Adwords Express (google.com.ar/adwords/express) para promocionar la pyme o el comercio mediante un anuncio en linea de una forma ágil y sencilla.

• Para los más avezados está Google Adwords (google.com.ar/adwords) donde se pueden consiguir que los clientes vean la pyme y el comercio en el momento exacto en que busquen en Google lo que se ofrece y se paga solo cuando ellos hagan click en tu anuncio.

• Otro de los pasos a seguir es medir para optimizar la estrategia y crecer aún más. A través de Google Analytics (google.com/intl/es/analytics) se puede identificar desde dónde viene el tráfico del sitio, si se trata de usuarios nuevos o existentes, qué acciones realizan en el sitio y si se están generando ingresos a partir de estas interacciones.

• Para adquirir nuevas habilidades de marketing on line Google creo Primer (g.co/primer), una aplicación móvil que permite de modo rápido, sencillo y gratuito incorporar conocimiento estratégico.

• Para liberar todo el potencial del mundo digital el gigante de internet cuenta con Garage Digital (g.co/garagedigital), una plataforma que en 89 lecciones capacita sobre creación de sitios web, posicionamiento en buscadores y redes sociales, comercio electrónico y captación de clientes, entre otros ejes.

• Por último, en Think With Google (g.co/thinkwithgoogle/latam) se puede acceder a exclusivos estudios de mercado, casos de éxito, tendencias de marketing para estar al tanto de lo que pasa en el mundo y conformar una perspectiva única sobre marketing digital.