Limitan el aporte del Estado para las boletas

La Cámara Nacional Electoral resolvió ayer "adecuar el criterio" de asignación de fondos públicos para la impresión de boletas de votación a raíz de "la proliferación de listas internas" en las próximas Paso. Se expidió ante el planteo de la alianza santafesina Espacio Grande, que pretendía que el Estado afrontara el pago de las boletas de las doce listas que presentará en las internas. Además, la Cámara abogó por la implementación futura de "un nuevo sistema de votación basado en un modelo de boleta única" en papel. Con el nuevo criterio, la Casa Rosada ahorrará unos 84 millones de pesos en la impresión de boletas.

En 2013, ante un reclamo de la Alianza Unen, la Cámara había fallado que el Estado debía hacerse cargo de financiar el costo de un padrón completo (una boleta por elector) por cada lista que las agrupaciones presentaran a las Paso.

Como destacó la Cámara en su fallo de ayer, que lleva la firma de los jueces Santiago Corcuera y Alberto Dalla Via, eso derivó en una proliferación de listas, y citó el caso de Santa Fe, donde hubo 14 listas internas en 2015 y este año ascendieron a 57.

La decisión judicial fue en respuesta al reclamo de 20 partidos y frentes de todo el país, que se presentaron ante la Cámara Electoral para reclamar que se les pagara un padrón de boletas por cada lista presentada ya que el gobierno nacional les había girado a las fuerzas políticas el monto necesario para imprimir un padrón de boletas por cada categoría electoral (como plantea la ley 26.571), sin tener en cuentas la cantidad de listas internas.

Ante el reclamo, que se amparó en el antecedente de Unen, la Cámara decidió aplicar un nuevo criterio: obligar al Estado a pagar un plus a los frentes que presentaron más de una lista. Pero ese plus surge de multiplicar el valor del tramo "nacional" de la boleta (23 centavos) por los votos obtenidos en la última elección general para la misma categoría.

¿Qué significa eso? Que los partidos "chicos" y los "sellos de goma" que presentaron múltiples listas para las Paso no cobrarán un centavo de más porque la mayoría no participó en las elecciones de 2015 y, los que lo hicieron, tuvieron resultados marginales o no superaron el piso del 1,5 por ciento de los votos de las Paso de 2015.

"El fallo constituye una decisión muy razonable, dijo ayer Adrián Pérez, secretario de Asuntos Políticos del Ministerio del Interior.