Lifschitz y Corral se cruzaron por la "proscripción" a Boasso

"En Cambiemos no hay primarias porque proscribieron a una de las dos listas". De ese modo, el gobernador Miguel Lifschitz fustigó ayer a la alianza que lidera el presidente Mauricio Macri, al tiempo que respaldó públicamente al concejal rosarino Jorge Boasso (radical), quien no participará como precandidato a diputado nacional de esa coalición en las Paso por decisión de la Justicia federal con competencia electoral. Sin embargo, el titular de la UCR, José Corral, retrucó al jefe de la Casa Gris: "Evidentemente está mal informado. Presentaron avales con personas muertas y otras decenas que luego testimoniaron que fraguaron sus firmas, algo inaceptable para un demócrata".

El viernes pasado el Juzgado Federal de Santa Fe denegó la apelación y no hizo lugar al pedido de oficialización de la lista Fuerza para el Cambio, que impulsaba la precandidatura a diputado de Boasso. En rigor, sostuvo la decisión tomada previamente por la Junta Electoral de Cambiemos Santa Fe, que había detectado varias irregularidades en la presentación de la nómina del rosarino.

Por lo tanto, sólo quedó oficializada en la provincia la lista Cambiando Juntos, que encabezan Albor Cantard, Luciano Laspina, Lucila Lehmann y Gisela Scaglia, entre otros. Una nómina bendecida por la Casa Rosada y por la conducción de la UCR nacional. No obstante, tras sus reiteradas denuncias de proscripción, Boasso activó un plan alternativo y se presentó para el mismo cargo por el partido Unite, del dirigente rosarino José Bonacci.

Por su parte, al ratificar su defensa de las Paso ante la manifiesta intención del gobierno de Macri de ponerles fin, Lifschitz recordó que en la provincia hay internas en el justicialismo, en el Frente Progresista (FPCyS) e, incluso, en Cambiemos de Rosario, por la puja a concejal.

De inmediato, el socialista agregó: "En Cambiemos Santa Fe no hay primarias porque proscribieron a una de las dos listas. Nunca, que yo recuerde, se dejó de habilitar una nómina porque existan algunos avales que, aparentemente, no son de las personas que aparecen firmando".

"Los avales los recolectan los militantes en distintos pueblos y siempre puede existir una desprolijidad. Las hubo en todas las elecciones, todas las listas", continuó el gobernador en declaraciones a LT9 (Santa Fe). Y, en una crítica directa a la actitud adoptada por la coalición que lidera Macri, sentenció: "La competencia interna enriquece la vida de los partidos políticos".

Por último, Lifschitz aprovechó para cuestionar las políticas del Ejecutivo nacional. "Si hay ajustes ahora, en tiempos preelectorales, lo que se vendrá después de los comicios serán medidas restrictivas fuertes", aseveró.

En sintonía, el ministro de Gobierno provincial, Pablo Farías, marcó diferencias con Cambiemos respecto de la resolución de las disputas internas. "En el Frente Progresista tuvimos una actitud diferente. Ayudamos a todas las listas a que pudieran cumplir los requisitos formales, incluso cuando, al vencerse el plazo de presentación, no lo habían hecho", explicó.

"Lo hacemos porque estamos convencidos de que debemos favorecer la participación y hay que tener cuidado de que las limitaciones y requisitos que se establecen al interior de las juntas electorales de los partidos no terminen siendo proscriptivos", argumentó el funcionario.

De hecho, hasta el diputado nacional Ricardo Alfonsín admitió que no puede "creer" que, en distintos puntos del país, en Cambiemos no se avalaron listas integradas por dirigentes de la UCR para competir en las primarias del 13 de agosto próximo (ver aparte).

La otra vereda

Sin embargo, Corral buscó echar por tierra las aseveraciones del gobernador santafesino respecto de la suerte corrida por la lista que encabezaba Boasso.

"Evidentemente está mal informado. Porque presentaron avales con personas muertas y otras decenas que luego testimoniaron que fraguaron sus firmas, algo inaceptable para un demócrata", aseguró a La Capital el líder del radicalismo a nivel nacional.

Según el también intendente de la ciudad de Santa Fe, "Lifschitz tiene todo el derecho de opinar, pero seguramente no cuenta con toda la información" del caso. Y enfatizó que "la Justicia con competencia electoral ya resolvió al respecto".

Corral, además, replicó el argumento del mandatario provincial respecto de que "siempre puede haber una desprolijidad" con los avales que presentan las listas de postulantes.

"Indudablemente Lifschitz no habrá encontrado personas muertas firmando avales, como ocurrió en esta oportunidad", concluyó el dirigente radical.

detonante. El socialista se metió de lleno en la interna de Cambiemos.

Alfonsín y el malestar en el centenario partido

El diputado nacional Ricardo Alfonsín aseguró ayer que no puede "creer" que, en distintos puntos de la Argentina, en Cambiemos no se avalaron listas integradas por dirigentes de la UCR para competir en las Paso.

"De varios distritos de Buenos Aires me avisaron que no habían sido aceptadas las listas de los precandidatos que no eran las bendecidas por la mesa chica de Cambiemos. Por otro lado, en distintas provincias me dijeron que tuvieron comunicaciones del comité nacional (de la UCR) diciendo que, si tenían internas, debían bajarlas, de lo contrario las intervendrían. La verdad es que no puedo creer que esté ocurriendo una cosa así", afirmó Alfonsín, y advirtió: "Lo que me preocupa es el radicalismo, que el partido esté consintiendo pretensiones del PRO que son contrarias a la ley. Es gravísimo".