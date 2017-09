Lifschitz: "Son más estrategias para demorar la situación que propuestas de pago"

El gobernador Miguel Lifschitz habló esta mañana de varios temas de la agenda provincial. Entre esos puntos estuvo la cuestión de la deuda que por coparticipación la Nación debe pagar a Santa Fe.

En declaraciones al programa "Zysman 830", el mandatario santafesinos remarcó en ese sentido: "Por ahora son todas hipótesis. Son más estrategias para ir demorando la situación que propuestas concretas de pago. De todas formas estamos predispuestos para analizar cualquier alternativa y dar una respuesta en sintonía con los intereses de Santa Fe. Más allá de mis expectativas personales tengo la obligación de defender los intereses de Santa Fe y hacer que el gobierno nacional cumpla con el fallo de la Corte Suprema de Justicia que es inapelable".









"El escenario siempre está abierto para un acuerdo con la Nación. Lo que ocurre es que al no estar esos fondos en el presupuesto, es una señal de que no hay voluntad, de que no hay una decisión del gobierno de avanzar en esa dirección. Podría haber un partida suplementaria, alguna ley especial, siempre puede haber alguna alternativa. Queremos que en el debate legislativo que habrá ahora, los legisladores santafesinos de todos los partidos presionen para que se incorpore una clausula para poder avanzar en este tema durante el año 2018", agregó.

lifchitz.jpg Lifschitz y Frigerio volvieron a cruzar declaraciones por los fondos coparticipables. Foto: La Capital/Archivo.



En otro orden, el gobernador también fue consultado sobre el propuesto de la provincia para el año próximo y a la posibilidad de que se produzcan aumentos en el impuesto inmobiliario; los índices positivos de reactivación económica en la provincia, la cuestión salarial de los docentes y las amenazas de bomba en escuelas.

Sobre la cuestión tributaria: "Todavía no tenemos un análisis de ese tema. Haremos igual que el año pasado. El presupuesto no incluirá cuestiones tributarias y si hubiera alguna modificación irá en una ley especial independiente del presupuesto. Estamos terminando de alinear las propuestas de cada uno de los ministerios y estudiando las pautas que introdujo el gobierno nacional en su presupuesto para tomar como referencia en términos de pautas de inflación y crecimiento para alinear la estructura de nuestro presupuesto".









Al ser consultado sobre si se preveía algún ajuste o aumento de tarifas, Lifschitz respondió: "Veremos qué sucede con las decisiones del gobierno en materia de subsidios. Gran parte de los aumentos de tarifas tuvieron que ver con la quita de subsidios a nivel nacional. Todavía no está claro cuál será la estrategia y si esto va a impactar sobre las provincias. Vamos a esperar esa situación. Nuestra intención es tratar de ir a la baja con las cuestiones tarifarias e impositivas de tal manera de acompañar un proceso de disminución de los índices de inflación".

En otro orden, Lifschitz admitió que hay índices positivos de reactivación económica en la provincia. "Si, la reactivación se nota en la provincia. Así como en el año pasado, fuimos la única provincia que tuvo índices positivos de crecimiento, en este año se nota un crecimiento superior a la mayoría de las provincias. Esto tiene que ver con dos factores. Por un lado, las características del entramado productivo santafesino y por el otro la fuerte apuesta que hizo el gobierno provincial a la inversión y la obra pública, el financiamiento de las pymes. Todo estos son recursos públicos muy importantes que se incorporado a los circuitos económicos locales y que juegan un rol muy importante".

En otro orden y acerca del pedido de reapertura de discusión salarial con los docentes, el gobernador sostuvo que ese tema "ya está cerrado y acordado para este año, con una cláusula gatillo que operará de manera automática en el momento en que la inflación supere la pauta salarial. Pero por ahora estamos lejos de esa situación. Acordamos una pauta del 25 por ciento y la inflación está en 18,7 por ciento. Estamos lejos de superar el piso que hemos establecido".

En cuanto a la extensión del ciclo lectivo debido a los paros docentes que se dieron a principio de año, el gobernador sostuvo: "La voluntad de este gobierno fue cumplir con los días de clases establecidos y que íbamos a buscar alternativas para cumplirlos. Es un pequeño esfuerzo compartido. La idea es que podamos compartir el trabajo hemos realizado desde el gobierno y los docentes para que los alumnos de toda la provincias no pierdan días de clases en demasía. Este es un esfuerzo que pedimos, que es razonable y que no afecta los derechos de los docentes".

Lifschitz finalmente fue consultado sobre las repercusiones de las amenazas de bomba en escuelas de la ciudad. "No creo que haya que magnificar el problema. Fue un episodio muy puntual. Espero que no se repita. Estas cosas a través de las redes sociales toman una escala no habitual. Pero la reacción de la Justicia y del sistema educativo y de los padres que tomaron conciencia de la gravedad de estos episodios que se han reducido al mínimo. Son cuestiones que se resuelven más con sentido común que otra cosa".