Lifschitz dijo que "la demanda pone en jaque a todo el sistema"

El gobernador Miguel Lifschitz señaló que "las discusiones entre provincia y Nación sobre el tema de recursos es un tema histórico en Argentina" pero consideró que "lo que ocurre ahora es que la demanda que hace la provincia de Buenos Aires pone en crisis al sistema".

"Si se diera curso a ese reclamo se pondría a todas las provincias en una situación de quebranto económico y en una situación de ingobernabilidad política que sería gravísimo para la Argentina. Hay que buscar otro camino, como el que acordamos entre todos, que es el camino del diálogo entre Nación y provincia y en el marco del Congreso nacional", indicó el mandatario santafesino tras el encuentro con los gobernadores que se realizó en la ciudad de Buenos Aires.

Lifschitz participó ayer de la reunión —junto a otros 20 mandatarios provinciales— en donde se expuso que la pretensión de Buenos Aires sobre el Fondo del Conurbano perjudica al resto de las provincias y municipios y se acordó que en este tema debe "darse un debate entre la Nación, las provincias y el Congreso nacional". Además, se elaboró un documento en donde se pidió a la Corte Suprema de Justicia que "no tome resolución alguna hasta tanto sean escuchadas todas las jurisdicciones".

El gobernador santafesino sostuvo que el cónclave "fue positivo" en términos de la representación amplia, ya que participaron 21 gobernadores de todos los signos políticos. "Estuvimos todas las provincias afectadas por la situación y la posición fue unánime", subrayó el jefe de la Casa Gris.

"En principio pedimos que este tema no sea resuelto por la Corte hasta tanto no se escuche a las provincias, y no haya un avance de acuerdos entre Nación, las provincias, y el Congreso nacional, donde creemos que es el ámbito para resolverse estos temas", explicó luego.

Lifschitz sostuvo que el encuentro "es muy importante y es una señal política inédita en la Argentina, donde distintos gobernadores de diferentes partidos políticos se ponen de acuerdo en un tema en común, que nos afecta a todos".