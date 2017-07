El ministro de Gobierno provincial, Pablo Farías, no rechazó ayer debatir "para mejorar" las Paso. Pero aclaró que "no es bueno introducir esa discusión en pleno proceso electoral, porque parece que se quiere adecuar la ley a su conveniencia". Y agregó: "Creo que el presidente (Mauricio Macri) está preocupado porque no le gusta cómo le va en las primarias".