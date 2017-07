La visita de Carrió sigue sacudiendo al socialismo

Tras las acusaciones de la líder de la Coalición Cívica (CC), Elisa Carrió, contra la intendenta Mónica Fein y el diputado provincial Antonio Bonfatti, el gobernador Miguel Lifschitz optó ayer por bajarle un tono a la controversia. Por su parte, la jefa del Palacio de los Leones lamentó la falta de respaldo de referentes políticos locales, al tiempo que el ex mandatario santafesino redobló sus cuestionamientos a Lilita.

El viernes pasado, al visitar Rosario en plan de campaña electoral para los precandidatos santafesinos de Cambiemos, Carrió había vinculado a Bonfatti con el narcotráfico y tildado a Fein de "incompetente".

Al respecto, Lifschitz fue el único que prefirió mostrarse conciliador. "Soy de los que no quieren grietas. No me quiero sumar a la campaña de agravios", afirmó el gobernador, en declaraciones a Radio 2.

Fein, paralelamente, aseguró que le "duele que dirigentes locales se hagan los distraídos callando frente a esas descalificaciones".

Asimismo, la socialista tomó distancia de Carrió: "No es mi metodología, porque no creo que sea buena para la política ni para resolver los problemas de la gente".

Fein estimó también que denuncias como las de Carrió "son cuestiones muy porteñas, porque de Buenos Aires vienen a descalificar y a hacer acusaciones que no son verdades".

Nuevo cruce

Por su parte, Bonfatti volvió a replicar a Carrió, quien lo había acusado de proteger a Mario Segovia, conocido como el Rey de la Efedrina.

El actual presidente de la Cámara baja provincial recordó que la detención de Segovia ocurrió en 2008, tres años antes de que lo eligieran como gobernador.

"En política podemos tener diferencias, pero nunca mintiendo y difamando como hizo Carrió, amparándose en sus fueros. Vayamos frente a un juez, que me diga lo mismo mirándome a los ojos y presente pruebas. Aunque no me sorprende, porque sus declaraciones cambian según el espacio político que ocupa", aseveró el ex gobernador.