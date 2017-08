"La situación en Sancor se agravará tras las elecciones y si el Estado no ayuda, cerrará"

La crisis en Sancor reactivó las protestas en el interior de las provincias de Santa Fe y Córdoba encabezadas por los trabajadores y las fuerzas sociales. En Gálvez se instaló una carpa frente a la planta de la cooperativa láctea y hoy se instalarán piquetes en las rutas de acceso a la ciudad. reactivó las protestas en el interior de las provincias de Santa Fe y Córdoba encabezadas por los trabajadores y las fuerzas sociales. En Gálvez se instaló una carpa frente a la planta de la cooperativa láctea y hoy se instalarán piquetes en las rutas de acceso a la ciudad.

Eduardo Pitón, delegado de los trabajadores de Sancor en esa localidad santafesina, dijo que "la situación se va agravar después de las elecciones", y alertó que "si la Nación no ayuda la compañía podría desaparecer".









En declaraciones al programa "El primero de la mañana" de La Ocho, Pitón señaló que la empresa "iba a ser en estos meses un montón de reestructuraciones. Creemos que después de las elecciones, la situación se agravará para los trabajadores. Hoy por hoy hay planes para reducir lo que está trabajando en litros del leche y eso no da para la cantidad de trabajadores que tiene Sancor".









"Es un hecho que después de las elecciones van a reducir el personal. Eso será así. No queda otra. Trabajar con dos millones de litros de leche cuando Sancor llegó con cinco o seis millones de litros es inviable. Hoy tiene 850 mil litros en producción. Así los números no pueden cerrar nunca. Si el Estado no ayuda o apoya a esta empresa, cerrará", agregó.