La Multisectorial de Rosario pide un año de paz social

La Multisectorial contra los Tarifazos impulsa un pedido de paz social por al menos un año para que se pueda recomponer la situación económica de cientos de pymes y comercios que enfrentan serias dificultades para lograr su subsistencia. La propuesta _que será presentada a los gobiernos nacional y provincial en los próximos días_ buscará sumar el apoyo de la ciudadanía el sábado, a las 10, en la esquina de Córdoba y San Martín y también de los precandidatos que en época electoral habitualmente recorren la peatonal.

La propuesta de paz social de la Multisectorial incluye el congelamiento de los aumentos tarifarios de luz, agua y gas y, además, que se establezca la prohibición de corte de estos servicios públicos. También se busca el cese de los despidos y el cierre de las importaciones, que tanto están afectando el mercado interno. Todo por el término de un año.

Juan Alcaraz, representante jurídico de la Multisectorial contra tarifazo, explicó que se está planteando una tregua social por un año, al menos, para que la gente pueda pasar esta situación económica que se está pasando "tan desastrosa".

"No se puede hacer frente a las tarifas que van a llegar, los nuevos tarifas de gas y agua. La luz ya aumentó terriblemente. Esto no afecta únicamente económicamente sino que afecta a su salud. Hay comerciantes o empresarios pyme que están muy nerviosos de no poder pagar o por si le van a venir a cortar el servicio. Todo crea una serie de tensiones que no permiten vivir tranquilamente", detalló Alcaraz.

El referente de la Multisectorial precisó que se buscará lograr el congelamiento por un año de la tarifa de luz, agua y gas y establecer la prohibición de corte de esos servicios públicos y básicos. También se solicita el cese de despidos y cierre de importaciones. "Los despidos están haciendo perder capacidad económica a la gente. Hay una baja de volumen de venta de pequeños comercios y afecta a la producción de las pymes", señaló Alcaraz al tiempo que recordó la reciente movida que se generó en Acebal para defender la industria del calzado.

La movida impulsada por la Multisectorial tendrá su primer capítulo el próximo sábado, a las 10, en la esquina de Córdoba y San Martín pero también se replicará en otras ciudades como Casilda, Firmat y Acebal para lograr un mayor consenso.

"Queremos que todos los precandidatos tomen una posición y nos acompañen con esto. Por eso el sábado vamos a buscar la firma de la ciudadania y también de los precandidatos que quieran asumir un compromiso político y serio par que firmen este documento y tomen una obligación moral de que van defender estos puntos si son electos", indicó Alcaraz.

El documento será presentado a los gobiernos provincial y nacional en los próximos días. "Tenemos confianza de ser escuchados", puntualizó.