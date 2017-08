La inteligencia artificial reinventa la forma de hacer negocios

La masa de datos que se genera segundo a segundo crece exponencialmente todo el tiempo. Tomar esa información, analizarla y generar nuevas referencias para la actividad que uno desarrolla cotidianamente es más sencillo ahora a través de la inteligencia artificial (IA) . En las distintas áreas de trabajo es posible incluir sistemas que sean capaz de brindar información para tomar mejores decisiones. Hay una nueva reinvención digital y los datos son el recurso natural del siglo XXI.

Roberto Alexander, presidente y gerente general de IBM Argentina, contó que sólo durante este año 100 millones de personas en América latina serán "tocadas" por el sistema de inteligencia artificial IBM Watson, que es capaz de comprender y procesar lenguaje natural, generar y evaluar hipótesis y aprender en cada interacción.

En el gigante tecnológico entienden que las nuevas tecnologías digitales continuarán cambiando profundamente la forma de interactuar de las personas, las empresas y los gobiernos. Estas fuerzas digitales permiten niveles sin precedentes de conexión y habilitan la economía centrada en el individuo, es decir, se produce un cambio de paradigma: de centrarse en el cliente a una economía persona a persona.

Tras su paso por la ciudad para participar de la cena foro de Idea Centro, Alexander explicó los alcances de la reinversión digital que se genera a partir del crecimiento exponencial de la información y de la computación cognitiva que habilita a capturar mucha más información que antes, a una tasa no estructurada.

"La eficiencia de las máquinas, la explosión mayor de información. La inteligencia artificial te habilita como trabajar toda esa información y expandir y complementar al ser humano en el expertice que sea. Acompañado por esta revolución digital también está teniendo un efecto en lo que afecta a las industrias y profesiones, que tienen cambios", destacó el directivo que desde hace 25 años trabaja en IBM.

La inteligencia artificial es el habilitador de esta evolución en áreas como la salud, educación, retail, banca, e incluso el arte y la cultura. Alexander contó que, por ejemplo, IBM Watson está siendo utilizado tanto por grandes empresas como por desarrolladores y start ups, para ayudar a los profesionales a potenciar sus conocimientos y tomar decisiones en tiempo real.

IBM Watson se basa en grandes volúmenes de datos para dar respuesta a muchas interrogantes y, por eso, tiene la capacidad de amplificar la inteligencia de los profesionales que aprovechan la colaboración hombre-máquina. Ahora los bancos están aplicando esta tecnología para crear asistentes virtuales inteligentes que funcionan 24/7 y médicos que están evolucionando en la búsqueda de curas contra el cáncer con ayuda de Watson.

Para todos

También contó que IBM Bluemix es la plataforma de innovación de IBM en la nube que acerca la tecnología de inteligencia artificial a desarrolladores individuales, start ups, pequeñas empresas y grandes corporaciones.

Es que hay momentos críticos en los cuales el análisis de datos se vuelve fundamental como por ejemplo en los ciberataques que recientemente ocurrieron en todo el mundo y llevan a que haya "una necesidad de análisis de temas de seguridad", pero también en diferentes actividades económicas y profesiones se transforma en algo clave.

"Se puede llevar al mundo de la salud. La cantidad de información que un médico debiera leer es mucha y no le alcanza el día. Estas herramientas ayudan a disponibilizar mejor esa información y hacer un mejor diagnóstico. En Argentina hay un caso que utilizó estas herramientas. Novartis, a partir de un desarrollo que hicimos nosotros, toman papers y a partir de eso resume y disponibiliza de que trata ese paper y deja hasta una presentación de Power Point lista", apuntó Alexander quien agregó que bancos, retails y varias industrias se suman a esta reinversión digital que pasa del business to business al business to persons .

El modelo también gira teniendo en cuenta que "hay un quiebre en el relacionamiento" a partir de los aparatos móviles. "Cualquier individuo se conecta, trabaja desde su telefono mucho más que antes", indicó el gerente general de IBM.

Es que ahora hay un movimiento importante del concepto de digitalización de la información, de información a que antes no estaba digitalizada. "Esa información va a tener un análisis, que variará por industria o sector, pero se puede aprovechar esto y ver cómo obtener mejor ventaja competitiva y en mayor o menor medida la gran mayoría lo esta haciendo", señaló

Para Alexander "la gran virtud de todo esto es la nube, que disponibiliza todo" y "hoy el acceso es mucho más abierto". En ese sentido, apuntó que tanto grandes empresas como pequeñas o emprendedores pueden implementar este tipo de soluciones. "Estamos trabajando con todo el ecosistema de emprendedores muy fuerte, con las fintech. Es importante como dar acceso a estas herramientas", explicó.

Sobre el impacto en el mundo del trabajo, Alexander dijo que "es un mito que la inteligencia artificial destruirá empleos". En cambio, consideró que estos sistemas cognitivos "expanden el conocimiento trabajando codo a codo con el ser humano para que genere distintas soluciones".

"Sí habrá cambios de profesiones, nuevos trabajos. Si me remito a la historia tuvimos viarias de estas revoluciones, la revolución industrial, internet. Estas transformación digital es una más y ya está, existe y lo mejor que podemos hacer es como buscamos flexibilidad y nos subimos a esta ola de transformación", puntualizó.

En ese sentido, Alexander entiende que "hay que acompañar y generar habilidades", algo que aunque se está trabajando "es una tarea pendiente y hay que trabajar mucho más para generar carreras, terciarias, universitarias que puedan formar en esta dirección".

Casos de referencia

La inteligencia artificial dice presente. IBM, Cognitiva y Novartis Argentina lanzaron Novartis Summarizer, que procesa, entiende y resume documentos médicos. A través de la tecnología IBM Watson permite a los profesionales de la salud acceder a información de valor extraída de diferentes fuentes, acelerar sus investigaciones, aumentar su conocimiento sobre factores que afectan la salud de sus pacientes y optimizar la productividad.

Se estima que un médico en promedio debería leer 24 horas al día para mantenerse actualizado en su disciplina, por lo tanto, es imposible que logre incorporar todas las nuevas publicaciones y descubrimientos que se generan. Por eso, resulta crucial contar con una plataforma capaz de detectar la información relevante para convertirla en conocimiento.

La solución puede procesar artículos médicos y crear un resumen en pocos segundos con los principales datos y sus relaciones, con una extensión de alrededor de un 20 por ciento del archivo original. Esto es posible porque utiliza las capacidades de IBM Watson, la primera plataforma de computación cognitiva abierta que comprende, razona y aprende. El desarrollo se realizó en Bluemix, la plataforma de innovación en la nube de IBM, que disponibiliza servicios cognitivos como Entendimiento de Lenguaje Natural, Conversor de Documentos y Texto/Habla.

Santander Río e IBM Argentina presentaron un innovador servicio que permite a los clientes del Banco realizar consultas y evacuar dudas sobre los créditos hipotecarios a través de un asistente virtual, dotado de inteligencia artificial. De esta forma, Santander Río es el primer banco de la Argentina en utilizar tecnología cognitiva desarrollada por IBM Watson. El asesor virtual ya está disponible en el sitio web del Banco (www.santanderrio.com.ar/hipotecarios).

Con este lanzamiento Santander Río, entidad que preside Enrique Cristofani, complementa su plataforma on line destinada al asesoramiento y solicitud de créditos hipotecarios UVA, operación que puede realizarse desde cualquier lugar a través de internet y en menos de 10 minutos. El Banco es, además, el líder en otorgamiento de créditos hipotecarios UVA, con alrededor de uno de cada tres pesos otorgados bajo esta modalidad.

El asesor virtual que debe sus capacidades de conversación a Watson, una plataforma de servicios cognitivos que permiten la creación de programas inteligentes, capaces de aprender de la experiencia.

Al usar el lenguaje natural y las capacidades de aprendizaje de IBM Watson, el asesor virtual hace recomendaciones y tiene conversaciones para proporcionar una experiencia personalizada. Además, con el tiempo, será capaz de resolver una mayor gama de consultas sobre los productos y servicios del banco.