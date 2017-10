La deuda sostiene la oferta de dólares

En septiembre el Banco Central le compró de forma directa al Tesoro nacional 3.600 millones de dólares, informó la entidad en su informe de evolución del mercado único y libre de cambios.

Los bancos, junto con otros organismos del sector público, vendieron u$s 296 millones y u$s 135 millones, respectivamente, que fueron comprados por clientes del sector privado. El volumen operado en ese mercado único y libre totalizó u$s 41.706 millones, total que representó un incremento de 53 por ciento respecto del mismo mes del año 2016, explicado principalmente por las operaciones concertadas entre las entidades y sus clientes.

La entidad señaló que la cuenta capital y financiera cambiaria resultó con un superávit de u$s 2.331 millones, explicado por los ingresos de moneda extranjera del Tesoro nacional por la ampliación del Bonar 2024 por u$s 1.800 millones, por las colocaciones de Letras denominados en dólares por u$s 3.229 millones y por otros préstamos.