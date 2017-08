Javkin: "Hay que defender los derechos adquiridos y seguir construyendo"

El precandidato a concejal por el Frente Progresista participó de los festejos por los 80 años del Policlínico San Martín, donde destacó que "hay que defender los derechos adquiridos para seguir construyendo hacia el futuro". El activo y muy equipado espacio municipal de atención primaria de Chubut al 7000 organizó una jornada con juegos, ferias y actividades para chicos y grandes e instituciones del Oeste y Noroeste. Participaron la intendenta Mónica Fein, el secretario general del municipio, Javkin, vecinos y vecinas del barrio, trabajadores de la salud y referentes de diversas instituciones.

En ese marco, Javkin aseguró: "El Policlínico San Martín es una institución que además de ser fuerte en nuestro sistema de salud, es de las más arraigadas en su barrio. Estamos contentos también de mostrar esa cuestión tan particular que tiene Rosario, en la que no sólo la salud pública se descentraliza en los barrios, sino que los barrios abrazan a sus institutos de salud". "Queremos ir al concejo para defender a la ciudad, para que el movimiento no se frene en el Concejo", completó.