Inundaciones: la FAA reclama asistencia estatal y releva daños

La Federación Agraria Argentina (FAA) expresó su profunda preocupación ante la gravísima situación que atraviesan cientos de miles de productores agropecuarios afectados por las inundaciones. "El gobierno nacional debe trabajar para buscar el salvataje de los pequeños y medianos productores. No queda más tiempo", sentenció el secretario gremial de la entidad, Orlando Marino, quien advirtió que "está en juego es la continuidad de cientos de productores".

Al momento de identificar la región más afectada, el federado explicó que "las peores horas se están viviendo en los 29 partidos de la provincia de Buenos Aires y en los 14 departamentos de La Pampa, que se encuentran afectados por exceso hídrico. La gran mayoría venía de arrastre y volvieron a recibir copiosas lluvias este fin de semana".

La zona de sur de Córdoba "está realmente muy complicada, si bien no llovió mucho estos últimos días nuestros representados están cada día y noche rogando que no llueva porque saben que no lo podrán resistir sus suelos con napas sobresaturadas", señaló el dirigente.

En un informe, la FAA reveló los "números alarmantes" de la crisis: sólo en Buenos Aires la superficie afectada por exceso de agua ronda las 5,5 millones de hectáreas.

Desde La Pampa, el vicepresidente de FAA, Ariel Toselli, indicó que la provincia tiene casi dos millones de hectáreas bajo agua, lo que implicaría unos 2.500 millones de pesos de pérdida económica. "Vemos con gran preocupación que nuestros productores no encuentren un resguardo en las políticas de Estado que los ayude a resistir tan grave situación", opinó el dirigente, quien consideró necesario que la Afip se pronuncie en favor de los productores en cuanto al "perjudicial" anticipo de Ganancia.