Giorgi: "Se venden autos, pero no se gana"

Hay equipo. Giorgi cumple este año 20 años como concesionaria de Ford en Rosario.

La financiación a tasas del 0 por ciento y los descuentos motorizan las ventas de vehículos y la tendencia apunta a que el año cierre con un volumen de patentamiento que rondará las 850 mil unidades —una cifra más que interesante— pero las concesionarias están en alerta porque "se vende, no se gana".

El titular de la concesionaria Jorge Giorgi explicó que el récord de la industria automotriz llega de la mano con una importante caída de la competitividad tanto de las automotrices como del sector que comercializa los vehículos y aunque consideró que "un montón de otros rubros están peores", subrayó que "los costos fijos se agrandan y la rentabilidad se achica".

"El sector está vendiendo, no está mal el volumen de ventas. El año va a cerrar con 850 mil o 890 mil unidades pero se está vendiendo a fuerza de precios, ese es el problema. La rentabilidad se achica muchísimo mientras que los costos fijos se agrandan muchísimo. Algún mes llegamos a perder alguna moneda, otra veces salimos empatados, otros ganamos. Este año está siendo un año de buena venta a fuerza de descuentos, de financiación", indicó el titular de la concesionaria que este año cumple 20 años como representante comercial de Ford en Rosario.

El patentamiento de vehículos mantuvo en julio su tendencia positiva con un incremento de 22,6 por ciento en relación con igual mes de 2016, y acumuló un crecimiento de 32,2 por ciento en los primeros siete meses del año respecto del mismo lapso del año anterior, informó la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara). El presidente de Acara, Dante Alvarez, expresó que "es algo positivo, pero no suficiente para el futuro del sector concesionario que sufre un acoso impositivo muy notable que nos hace trabajar con una rentabilidad que no es sustentable".

Giorgi explicó que las ventas no son por la solidez del mercado, sino que mucho tiene que ver con que se patentan vehículos vendidos a través de planes de ahorro. Eso explica el 30 por ciento del patentamiento mensual.

El referente de la concesionaria de Rosario de la marca del óvalo apuntó que mientras que en el sector alimenticio "se pone el precio que quieren porque hay que comer", en el sector automotriz los valore no se ajustaron al ritmo de la inflación, sino que se movieron muy por debajo. "Los aumentos son del 1 o 1,5 por ciento mensual", mencionó.

Uno de los factores que incidió en la no corrección de los precios por parte de las terminales tiene que ver con que la demanda de vehículos por parte de Brasil cayó notablemente y hay un excedente de automóviles.

"Las tasas cero siguen subvencionadas por las fábricas, y parte las ponemos los concesionarios. Y cada vez más se inventa algo nuevo para vender. Nosotros somos meros intermediarios que hoy tenemos que sostener una infraestructura bastante costosa en base a condiciones que ponen las fábricas donde no hay mucho margen", detalló.

Giorgi agregó que los objetivos de ventas "hay que cumplirlos" porque si no se cobran los incentivos que otorgan las terminales y se entra en pérdida. "Es complejo y todas las marcas están en esa situación", señaló.

"Se vende, no se gana, como pasa en un montón de rubros. Otros están peores y por eso han cerrado. Pero no nos engañemos con el récord de industria automotriz, es verdad, pero no ganan ni la fábrica ni el concesionario", remarcó.

No obstante, las perspectivas para Giorgi son alentadoras. Consideró que "de a poco va a ir cambiando la situación" y dijo que en las concesionarias están esperando que se consolide la demanda que se activa con la llegada de la cosecha gruesa que "hasta ahora se vio a cuentagotas".

