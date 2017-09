Frigerio: la Nación prepara una oferta de pago por la deuda

El ministro del Interior, Obras Públicas y Vivienda de la Nación, Rogelio Frigerio visitó ayer la ciudad de Santa Fe para anunciar la puesta en valor del edificio del Correo e inaugurar un jardín municipal, convirtiéndose en el primer —de los seguramente varios— desembarco nacional de campaña en la provincia de cara a las elecciones legislativas del mes venidero.

La visita, además, intentó capear el temporal que levantó el proyecto de presupuesto 2018 que se conoció el lunes cuando la administración Macri lo envió al Congreso y en Santa Fe advirtieron que no figuraba ningún plan para saldar la deuda de coparticipación homologada por la Corte con la provincia ni el financiamiento para un nuevo puente entre Santa Fe y Santo Tomé.

Más allá de lo conversado con el gobierno santafesino a lo largo del año, el ministro cumplió la función de hablar en público de ambos temas con respuestas preparadas para la ocasión. Aseguró que en las próximas horas el gobierno nacional tendrá lista una propuesta de pago a la provincia porque la está elaborando. Es decir, "vamos a pagar", fue la promesa, que habrá que ver si alcanzó para apagar el enojo del gobernador y la ira de funcionarios y candidatos del oficialismo santafesino, que en las últimas horas pusieron el grito en cielo con los baches del presupuesto.

No obstante, Frigerio lejos habría estado de disipar las suspicacias instaladas en la coalición gobernante santafesina. Máxime cuando para algunos quedó la sensación de que el eje de la oferta nacional para el pago de la deuda podría ser a cambio de obra pública. Y eso, no parece que resulte, prima facie, del agrado de los locales.

"Todavía no la hemos discutido con la provincia. Nosotros, como corresponde, le estamos devolviendo a Santa Fe lo que gobiernos anteriores le han sacado, igual que a otras provincias. En el caso de Santa Fe, todo de golpe; en el caso de otras provincias, con un plazo de cinco años. Estamos cumpliendo con la devolución de este 15 por ciento de coparticipación que durante veinte años el gobierno nacional les sacó a las provincias. Este tema se terminó y hubo un punto de inflexión para la historia del federalismo en la Argentina el 10 de diciembre de 2015, cuando empezamos a devolver esos recursos. Aquí estamos hablando de un crecimiento de esos recursos de casi un 90 por ciento, es decir, los recursos de origen nacional que vienen de Nación a provincias crecieron en nuestra gestión casi en un 90 por ciento. Estamos cumpliendo con el fallo; estamos devolviendo lo que otros gobiernos nacionales le sacaron a las provincias y vamos a tener que cumplir también con el fallo en términos del stock de la deuda", respondió cuando se le señaló que el gobierno de Lifschitz no querría el pago con obras.

El puente, cuya concreción se espera desde hace 10 años cuando el ex presidente Néstor Kirchner aseguró que lo construiría para saldar la deuda que la Nación tiene con la provincia por haber realizado en su lugar la autovía de la ruta 19, generó el mismo efecto. Y también la correspondiente promesa de ayer de Frigerio.

La explicación de por qué el puente entre Santa Fe y Santo Tomé no está incluido en el texto enviado el lunes al Parlamento, según Frigerio, es porque todavía "no terminamos los anteproyectos, por eso no está en el presupuesto 2018. Hay que tener paciencia", sostuvo.

"Se van a hacer las obras que nos comprometimos. La obra está contemplada en el presupuesto plurianual. Hay que tener en cuenta que los pasos son hacer los proyectos, realizar el llamado a licitación, conseguir financiamiento, y eso lleva tiempo. Entiendo el malestar, fueron muchos años, más de una década, en la que nos han mentido en la cara. Entiendo el escepticismo, pero vamos a hacer la obra. Venimos invirtiendo en forma récord en obras viales, puertos, aeropuertos, servicio de agua potable, cloacas, defensas contra inundaciones. Estamos haciendo obras que nunca se hicieron en Argentina", sostuvo Frigerio.

El ministro también está en campaña. Al fin y al cabo su presencia, paralelamente, buscó respaldar las postulaciones a diputado nacional por la provincia de Cambiemos.