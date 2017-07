Especialistas en trading aseguran que "el plazo fijo te quita el poder adquisitivo"

"Con el plazo fijo se pierde plata contra la inflación". Así de claro y contundente fue Alejandro Bianchi, gerente de inversiones de InvertirOnline.com, el primer sitio especializado en trading en la Argentina que permite operar una gran variedad de instrumentos financieros en los principales mercados del mundo a través de internet, que realizó su encuentro anual en Rosario.

En un escenario inflacionario y con la volatilidad propia de un año eleccionario, el ejecutivo consideró que la mejor opción para el inversor sigue siendo "volcarse a las Lebac" porque hasta hora sigue rindiendo a tasas "que son un milagro, impensables en el mundo", dijo.

Con una previsión de inflación en términos anuales que desde la compañía ubican en 21,8% y un dólar cotizando en el rango de los 18 o 18,50 pesos a junio de 2018, el ejecutivo de InvertirOnline consideró que el resultado de las legislativas será una bisagra. "Si Macri saca un resultado medianamente aceptable, eso permitirá confirmar las modificaciones normativas que se hicieron hasta ahora" que son las que la banca Morgan Stanley puso en consideración para ver si el país puede pasar de periférico a emergente en términos de mercado y sobre las cuales resolvió aún mantener al país en la primera categoría. "Nos pusieron en revisión, para pasar al mejor barrio", ejemplificó Bianchi quien disertó en la charla sobre oportunidades de inversión en 2017, junto al gerente senior de PWC, Leandro Romano.

—¿Qué recomendaciones les da a los inversores para lograr más rentabilidad este año en el mercado?

—Para acciones el mensaje es dual. Por un lado, creemos que el retorno que viene dando el mercado en los últimos dos años _con crecimiento de 100% o 50%, por caso el Merval creció 44% y en dólares porque el tipo de cambio no se movió_ será un poco inferiores durante lo que se viene, con algo de volatilidad por el efecto de las elecciones. Pero a medida que entremos 2018 hay buenas perspectivas para nuestro mercado porque sigue la expectativa de ingresar al rango de los países emergentes, y eso alentador y puede traer retornos muy intersaantes hacia adelante. Para quien ingresa hoy en el Merval tiene que pensar en un posicionamiento más de largo plazo, más estratégico que táctico, de acá a 2 o 3 años, esperando interesantes retornos medidos en dólares. En lo inmediato habrá volatilidad.

—Y para los que no quieren esperan tanto ¿cuáles son las opciones?

—Hoy el gran instrumento en el mercado de capitales es la inversión en pesos y el «carry trade» en pesos porque tenés una gran tasa en esa moneda que con una devaluación muy pequeña hace una gran tasa en dólares. El año pasado hubo tasas de Lebac del 36% y como no se movió el dólar hubo gente que se alzó con esa ganancia, también en dólares, con muy poco riesgo. Ahora la tasa es más baja, pero no tanto, está por encima del 25% y si uno capitaliza esa tasa todos los meses se puede llevar un 27% de retorno en un año. La pregunta recurrente ahora es «¿sigo invirtiendo en Lebac o es preferible pasar a dólar?» La respuesta es alzarse con esa tasa. Porque con nuestra expectativa de una devaluación máxima _supongamos en línea con los futuros del Rofex del 18%_ o una de mínima como la nuestra _del 15%_ estás sacando una tasa alta respecto de la zona actual del dólar que está cercana al 12% en dólares a un año. Eso no existe en el mundo, es un milagro en un mundo de tasa cero. El único riesgo es el cambiario, como por ejemplo que el dólar se vaya por encima del los 20 pesos o más y se devalúe de manera que la situación deja de ser atractiva.

—¿Ese escenario es probable?

—Es poco probable.

—¿Esto para inversores con cualquier volumen de fondos?

—Para los más chicos les recomiendo seguir invirtiendo como una forma de ganar y una manera fácil de hacerlo es en fondos comunes de inversión como el que tenemos en InvertirOnline el "Convexity Pesos Plus" cuya composición es un 71% de Lebac. Es fácil de comprar y se puede hacer cualquier día y otra ventaja es que se puede rescatar el dinero en el día y no hay que esperar el vencimiento de la Lebac a 30 días. El rendimiento que va tener un inversor pequeño es similar al que va tener con la Lebac. De hecho, la ganancia de escala que tiene el fondo por atraer tanto dinero en forma conjunta le conviene al inversor pequeño que quiere hacerlo en lugar de ir a la licitación directamente, ir al fondo común. Si en cambio es alguien que tiene arriba de 1 millón de pesos, o más, puede comprar directamente Lebac.

—¿El público rosarino es conservador o más jugado en cuanto a la inversión en el mercado de capitales?

—En la charla les mostré a los rosarinos cómo hoy si bien la Lebac tiene tasa nominal por arriba del 25% nominal, el plazo fijo, por ejemplo, rinde 16,8%, debajo de la línea de flotación de la inflación esperada que nosotros estimamos en el 21,8%. De esa manera estás teniendo casi cinco puntos de tasa real negativa. Con el plazo fijo estás perdiendo plata contra la inflación. El plazo fijo te quita el poder adquisitivo. Con lo cual no hay mucha gente que pida plazos fijos. Lo que sí piden mucho son Lebac, preguntan «cómo invierto, cómo saco ese nivel de tasa que mencioné para ganarle a la inflación». Se nota un movimiento hacia eso, de inversores que buscan más rentabilidad sin asumir mayor riesgo. Porque el plazo fijo está garantizado por el Banco Central (BCRA) hasta 350 mil pesos y la Lebac está garantizada un 100%. Tuve una experiencia en Rosario de una mujer pasando los 70 años que me contó que su banco para desmotivarla a invertir en Lebac le dijo que le cobrarían un 8% de spread para esa operación, que en realidad es la diferencia de tasa entre Lebac y plazo fijo. Claramente ese banco y muchos otros, tratan de desincentivar que la gente saque la plata del plazo fijo y la ponga en letras porque se la dan al BCRA y se les termina el negocio de pagarle tasa real negativa a la gente, que es el negocio de los bancos en los últimos años.

—¿Cuáles son las opciones más requeridas para las Lebac, colocaciones largas o cortas?

—Los inversores tienden a hacer roll over. La mayor parte, todos meses al vencimiento, vuelven a colocar al mes siguiente y así sucesivamente. Y se posicionan en los tramos mas cortos. En general, el 90% a más elige de 30 a 60 días.

—¿Cuál es la foto actual que tienen de la situación económica?

—La economía empieza a remontar lentamente y hay señales de recuperación en algunos sectores. El PBI en el primer trimestre empezó a dar estos números y todavía permanecen algunos desafíos vinculados al elevado déficit y la vía para bajarlo es reduciendo subsidios, que es la única parte del presupuesto nacional que hoy tiene posibilidad de ajustes a la baja, ya que otros componentes como salarios o jubilaciones son muy sensibles.

—¿Cree que es posible en la antesala de las elecciones?

—Se puede hacer pero en forma posterior a las elecciones. No creemos que vaya a haber antes de ni mucho movimiento en el tipo de cambio ni tampoco la posibilidad de tomar grandes decisiones desde lo económico. Sí luego. Ahí vemos una serie de desafíos, sobre todo desde lo fiscal, como probablemente un blanqueo laboral, algún tipo de ajuste de tarifas nuevamente al alza en servicios públicos, junto con esta reducción de subsidios, que van de la mano. Son dos caras de una misma moneda.

—Los datos de la actividad económica del acumulado del primer trimestre son bajos, ¿logrará el gobierno cumplir la meta del 3% anual de crecimiento?

—Son dos cosas. Por un lado quizás no se cumpla en su totalidad la meta, pero tampoco es correcto decir que el 0,4% multiplicado por tres que da 1,2% será el crecimiento de este año, porque hay una aceleración del crecimiento económico que viene lentamente dando señales de mejoría. Si en el primer tuvimos 0,4% quizás en el segundo podamos tener un crecimiento mayor a ese 0,4%. Eso va a acercar los números a la meta, tanto en términos de crecimiento como de inflación, que por ahora sigue alta porque se está pagando el ajuste de tarifas de principios de año. Hay como un derrame a precios que aún se sigue viendo de ese ajuste de tarifas. Pero desde el punto de vista del manejo de la política monetaria se está haciendo lo posible para reducir la inflación.