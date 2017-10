Empresario de Ledesma admite que la inflación "es una luz amarilla"

El presidente del 53er. Coloquio de Idea y gerente general de Ledesma, Javier Goñi, advirtió que el dato de la inflación de setiembre de 1,9 por ciento "es una luz amarilla" en la marcha de la economía nacional.

Además, concedió que "muchos empresarios estuvieron callados" durante el kirchnerismo, pero pidió entender que "cuando uno hablaba, después la Justicia no lo defendía y era difícil. Hay que ponerlo en contexto".

Goñi aseguró que "empieza a haber crecimiento ya generalizado", pero aclaró: "Por supuesto, faltan muchas cosas; el dato que salió de la inflación es una luz amarilla".

El índice de 1,9 por ciento de inflación dado a conocer el jueves por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) presenta un acumulado en el año del 17,6 por ciento, con lo cual superó las metas de inflación para este año, que hasta hace pocas semana sostenía el Banco Central. Y a 10 días de las elecciones legislativas, la información oficial mostró un rebrote de la inflación, que registró su índice más alto de los últimos cuatro meses.

En ese marco, Goñi resaltó que en el empresariado "se percibe un clima de optimismo sobre lo que puede (hacer) el país, de una vez por todas para empezar a despegar, a construir el camino de crecimiento sostenible sobre bases sólidas, con una Justicia que funcione, transformaciones que son la agenda del coloquio".

"Cuando uno mira la película sentimos que hay un camino recorrido y un camino por recorrer. La agenda sobre el camino a recorrer está clara y hay que dar los debates sobre eso", instó.

En ese contexto, el directivo de Ledesma consideró que se trata de "reformas muy profundas, que hace años no se discuten en la Argentina. ¿Hace cuánto que no se hace en la Argentina una reforma impositiva integral, cuánto hace que no se discuten los temas laborales?", indagó.

"Son los temas que necesitamos para darle competitividad al país, con un diálogo maduro", expresó Goñi.