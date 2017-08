El presidente de YPF dijo que el sector tocó su piso

El presidente de YPF, Miguel Angel Gutiérrez, consideró ayer que la producción de petróleo en el país tocó su nivel más bajo, pero aseguró que tras un "proceso de ajuste" de las compañías el número de pozos aumentará e impulsará la producción de crudo hacia 2018.

"Para mí ya terminó ese proceso de ajuste, creo que de cara a 2018 esa situación ya está cambiando, me parece que ya hemos visto el piso de perforaciones y van a estar subiendo de aquí en más", dijo Gutiérrez en el marco del Reuters Latin American Investment Summit.

El titular de la principal petrolera del país estimó que los precios del crudo permanecerán en un nivel de entre u$s 50 y u$s 60 por barril en los próximos 2 ó 3 años, por lo cual las compañías adecuaron sus proyectos a esa realidad. "No vemos una modificación importante de esos valores y entonces el gran desafío para las compañías es mirarse hacia adentro y modificar los costos para hacer que estas producciones sean rentables", sostuvo Gutiérrez.

El presidente de YPF también analizó que algunos problemas climáticos afectaron la producción en 2017, pero no dudó de que "en 2018 va a ser positiva", proyecciones que la compañía realizará recién en el último trimestre de este año.

De todos modos, Gutiérrez agregó que llevará dos años para que nuevos yacimientos no convencionales salgan de sus fases piloto.