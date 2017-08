El líder de Los Monos le envió un video intimidante a la precandidata Rodenas

Un video filmado desde la cárcel por Ramón Machuca, alias Monchi Cantero, dirigida a la ex jueza y precandidata del peronismo Alejandra Rodenas, sacudió el tramo final de la campaña electoral santafesina. "Yo los conozco, sé cómo les funciona la cabeza a estos asesinos", dijo Rodenas ayer a LaCapital aún sin poder salir del estupor, y no dudó en calificar de "intimidante" el mensaje que grabó el líder de la banda narco Los Monos, a quien precisamente ella lo procesó y lo envió a prisión.

En video, realizado desde la cárcel de Coronda y rápidamente difundido por las redes sociales, Monchi Cantero le reprocha a Rodenas que haga campaña invocando su nombre y el de la banda que integraba, pone en duda que haya sido ella la responsable de su detención tras mantenerse dos años prófugo, y hasta menciona tener un proyecto para reinsertar a los jóvenes que salen de la cárcel.

"Me dirijo a usted a través de este video porque su campaña política se basa solamente en mí. Cuando usted se lanzó a la campaña dijo que usted me había atrapado cuando todo el país vio que fue la Policía Federal", comenzó diciendo el jefe de Los Monos.

Monchi le dijo a Rodenas que lo procesó "con argumentos (jurídicos) vagos. Usted en voz baja, dentro de los Tribunales, dijo que la causa del juez Vienna era un desastre y después sale confirmando lo que dijo Vienna. Usted también dijo que yo era un protegido o que tenía protección. Si yo era un protegido, usted como jueza debió abrir una investigación o presentar una denuncia, o decir los nombres de quienes me protegen", agregó en otro tramo de la grabación.

Frente a esto, Rodenas no dudó en calificar el mensaje de Monchi como "intimidatorio" y también abrió un interrogante sobre los motivos que llevaron al líder de Los Monos a hacerlo justo ahora. "El (por Monchi) trata de ensuciarme y me pregunto quién le sugirió hacer esto en medio de una campaña electoral", dijo la ex jueza.

Rodenas renunció a su cargo para presentarse como precandidata a diputada nacional por el Nuevo Espacio Santafesino (NES), una línea interna dentro del Frente Justicialista y que tendrá como principal rival en las Paso al ex ministro de Defensa Agustín Rossi, de conocida identidad kirchnerista.

"Estoy muy preocupada, casi sin dormir, es un momento difícil para mí y mi familia. Yo los conozco, sé cómo les funciona la cabeza a estos asesinos", dijo Rodenas a este diario. "Como jueza de la causa escuché muchas grabaciones telefónicas de esta banda y la forma en que mandaban a asesinar a personas", agregó.

La candidata del PJ adelantó que hará una presentación judicial para que se investigue el hecho y se mostró afectada por la seguridad de su familia.

Rodenas también se mostró preocupada de "que hable de mi domicilio" y aclaró que no vive "en un barrio privado" sino en uno residencial de la zona oeste de Rosario. "Pero él —enfatizó— evidentemente sabe dónde vivo y dónde viven mis hijos".

La ex jueza contó que se enteró de la existencia del video el lunes a la noche, cuando se lo mostró su hijo Isidro. Acababa de llegar de una recorrida proselitista por el cordón industrial. "No pude dormir, es momento muy duro", confió.

Rodenas dijo que en sus presentaciones como candidata no solo habla de la banda de Los Monos (como mencionó Monchi Cantero en el video), sino también de otros casos resonantes en donde le tocó actuar como jueza. "Hablo de mi militancia peronista, de mi familia y también hago referencia a la narcocriminalidad, a la violencia de género y la trata de personas, causa en la que cerré tres prostíbulos", argumentó la ex jueza.

Se refirió también a los dichos de Machuca, quien dijo que Rodenas se acreditaba su detención cuando había sido la Policía Federal la que la produjo. "En mayo de 2016 separé a la División Judiciales de la causa y la investigación quedó en manos de las Tropas de Operaciones Especiales (TOE). Ellos, a través de trabajos de inteligencia y escuchas telefónicas, detectaron a Salomón y a Machuca en Buenos Aires, en la villa 1-11-14, de Bajo Flores. Obviamente, al ser otra jurisdicción hubo que trabajar con la Policía Federal. Pero la detención de Machuca la realizó las TOE", precisó.

Rodenas dijo que, tras la difusión del video, recibió la solidaridad de todo su espacio político, el NES, y también de la candidata de Ciudad Futura Caren Tepp, de los dirigentes socialistas Antonio Bonfatti, Rubén Galassi y Juan Carlos Zabalza, además del gobernador Miguel Lifschitz y los referentes del Movimiento Evita, como Eduardo Toniolli, Fernando Chino Rosúa y Gerardo Rico.

Su rival en la interna, Agustín Rossi, hasta ayer a la tarde no la había llamado, un hecho que la ex jueza le restó importancia. "No importa, yo sé quiénes son mis amigos, pero la solidaridad se expresa", cerró Rodenas.